La conversion du monastère Sainte-Claire évaluée à plus de 50 M$ 

Le grand projet qui prévoit l’aménagement d’une cinquantaine de logements abordables au sein de l’ancien monastère des sœurs Clarisse (Sainte-Claire) et d’un bâtiment neuf à construire à ses côtés commenceront au début de l’année 2024 à Rivière-du-Loup, espèrent les responsables. Il nécessitera également des investissements majeurs évalués à plus de 50 M$.

Chapeauté par la nouvelle Coopérative du monastère Sainte-Claire, de même que l’organisme à but non lucratif «Les logements populaires du Bas-Saint-Laurent», le projet est majeur pour la ville de Rivière-du-Loup qui a des besoins criants en logements (sociaux).

À terme, il permettra à 25 nouveaux appartements d’être aménagés à même le monastère et une nouvelle section à construire. Dans le cadre d’une seconde phase, 30 logements seront ajoutés grâce à une autre construction neuve et indépendante de trois étages, laquelle sera bâtie sur un stationnement souterrain.

Une présentation du projet, sis sur la rue Pelletier, a été faite aux élus et aux citoyens lors d’un consultation publique tenue ce lundi 25 avril. Georges Michaud, coordonnateur du groupe de ressources techniques des Habitations Populaires de l’Est, y a détaillé les grandes lignes et les objectifs visés.

Rappelons que les élus et les résidents du secteur avaient déjà été rencontrés, dans les dernières semaines. La réception avait été très positive.

Lundi, Georges Michaud a précisé que plusieurs efforts ont été faits pour garder le cachet du monastère qui est imbriqué dans l’histoire de Rivière-du-Loup. À cet égard, l’architecture et l’aménagement du site demeureront aussi inchangés, incluant la préservation du boisé sur le terrain. Seulement quelques ouvertures seront ajoutées à mur qui cloisonne la propriété, a-t-on dit.

Notons que deux bâtiments jugés accessoires et irrécupérables devront également être démolis du côté ouest de la propriété.

Les responsables du projet espèrent pouvoir lancer le chantier au début 2024 pour une finalisation de la première phase un an plus tard. Il n’a pas encore été décidé si les deux phases se feront simultanément ou l’une après l’autre.

La transformation du monastère Sainte-Claire est discutée à Rivière-du-Loup depuis de nombreuses années, mais voilà que ce projet pourrait bien être le bon. Georges Michaud a bon espoir qu’il puisse se réaliser. Il concède cependant que l’ouverture des soumissions amènent certaines craintes en raison de la flambée des coûts de construction.

Les logements créés par cette conversion du monastère seront accessibles à une clientèle à revenus modestes. Les couts de loyer seront payés par les locataires (proportionnellement à leurs revenus), mais aussi grâce à différents programmes de subvention.

Rappelons que la Ville de Rivière-du-Loup n’a pas investi dans les travaux de construction. Elle s’implique cependant à travers avec un crédit de taxes pour les 35 prochaines années et une participation au programme de supplément du loyer.