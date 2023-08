Rivière-du-Loup : conseil municipal en bref

La séance du conseil de Rivière-du-Loup du 21 aout a été une soirée de retour en arrière pour les élus. Ils ont rejeté à l’unanimité deux résolutions précédemment adoptées dans le cadre du prolongement des services à la Place Carrier. Ils ont aussi décidé de ne pas attribuer un des contrats relatifs à l’illumination des chutes.

À la suite de résolutions votées le 3 juillet afin d’accorder les contrats de prolongement d’aqueduc et d’égouts à la Place Carrier, le conseil de ville a fait un pas en arrière. Il a cru à tort pouvoir octroyer les contrats à JR Morin inc au montant de 5,9 M $ et à Foraction inc. pour un peu moins de 590 000 $ après avoir reçu un courriel Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

«On l’a fait de bonne foi. On pensait que le courriel qu’on avait reçu était une confirmation, mais ça va prendre la lettre de la ministre des affaires municipales», explique le maire Mario Bastille. Des résolutions ont été adoptées pour prolonger de 30 jours les deux soumissions. Il a bon espoir d’avoir une réponse d’ici quelques jours ou semaines et, d’ainsi, ne pas perdre les deux offres soumises.

Malgré cette erreur de technicalité, l’échéancier des travaux n’a pas changé. L’objectif est toujours de débuter le forage à l’automne, souligne M. Bastille.

ILLUMINATION DES CHUTES

En juillet, la Ville de Rivière-du-Loup a lancé deux appels d’offres pour illuminer les chutes en vue du 350e anniversaire de la seigneurie. Les conseillers municipaux ont accepté la seule soumission complète concernant la fourniture du matériel d’éclairage. Le contrat a été accordé à l’entreprise 9125-5661 Québec inc. au montant de 265 164,41 $ avant taxes.

Pour l’installation des lumières, l’offre de l’unique soumissionnaire, Les Électriciens Desjardins, pour la somme de 204 500 $ avant taxes n’a pas été retenue. Cette dernière était le double de l’enveloppe budgétaire prévue par la Ville.

Ainsi, elle retourne à son idée de départ qui était de réaliser elle-même les travaux. «Avec l’ancien chef aux opérations [de la division des travaux publics], Marc-Antoine Faucher, on avait regardé ça. Il disait qu’on était capable de le faire à l’interne en régie contrôlée avec les gens qu’on a en place», souligne Mario Bastille. Des spécialistes seront appelés à collaborer ponctuellement, mais la charge financière sera bien moins grande de cette façon, avance-t-il. «On est convaincus qu’on va sauver des sous», assure le maire.

Un ingénieur de la Ville s’occupera du dossier et des employés travailleront sur le projet. L’objectif des élus est toujours d’offrir un legs aux Louperivois à temps pour l’anniversaire de Rivière-du-Loup, le 23 décembre prochain.