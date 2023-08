Appui de 299 610 $ au Cégep de Rivière-du-Loup pour un projet en innovation sociale

Le gouvernement du Québec accorde 299 610 $ au Cégep de Rivière-du-Loup pour mener un projet en innovation sociale. Les crédits alloués sont issus de la Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2).

L’établissement réunira les cinq membres du Collectif des territoires en transition dans un laboratoire pour mutualiser leurs connaissances et partager un programme commun de développement. L’initiative vise à surmonter les obstacles sociotechniques qui nuisent à la généralisation des innovations socioécologiques dans les régions.

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, en a fait l’annonce ce 21 aout avec la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette Vézina, et la députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne.

«Le Cégep de Rivière-du-Loup innove une fois de plus. Ce projet de laboratoire social aura des répercussions positives sur le développement de notre région et pourra être instauré ailleurs. Je suis fière de voir les innovations sociales qui prennent vie chez nous et qui contribuent à créer un monde meilleur», a souligné Mme Dionne.

L’initiative a été sélectionnée à la suite de quatre appels de projets en innovation sociale, lancés l’été dernier, sur quatre thématiques: l’inclusion sociale et la réduction des vulnérabilités et des inégalités; l’innovation sociale, la sécurisation alimentaire et l’approvisionnement stratégique; les défis socioéconomiques et le développement régional responsable ainsi que les innovations sociales et technologiques permettant de mieux vieillir et de vivre ensemble.

«La SQRI2 soutient l’innovation sous toutes ses formes, notamment en permettant le développement de solutions adéquates à certains enjeux de société au Québec. Les projets dévoilés aujourd’hui engendreront des retombées importantes dans la vie de milliers de Québécois», a conclu M. Fitzgibbon

Indiquons qu’à l’échelle du Québec, le gouvernement a accordé un total de 10,6 millions de dollars à 20 organismes et établissements d’enseignement supérieur pour la réalisation de 39 projets novateurs.