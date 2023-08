Chute d’une acrobate : la CNESST ne mènera pas d’enquête

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a précisé qu’elle ne mènera pas d’enquête concernant la chute d’une acrobate lors d’une prestation du Great Benjamins Circus à Rivière-du-Loup vendredi soir.

L’organisme justifie sa décision en précisant qu’il s’agit d’une entreprise américaine ne comptant aucun établissement au Québec. Soulignons que les travailleurs qui effectuent des activités liées à l’emploi à la fois au Québec et hors Québec pour un employeur qui n’a ni résidence, ni domicile, ni entreprise, ni siège, ni bureau au Québec sont totalement exclus de la Loi sur les normes du travail.

«À ce moment, nous n’avons pas effectué de vérification supplémentaire et nous n’en ferons pas non plus. En tenant compte qu’il s’agit d’une entreprise étrangère, nomade, qui se déplace, et qui n’a pas d’infrastructure ici, ce n’est pas du tout le même contexte qu’une entreprise québécoise», a confirmé le porte-parole de la CNESST, Nicolas Bégin.

Ce dernier a tenu à préciser que dans l’éventualité où Great Benjamins Circus avait été implanté sur le territoire québécois et par le fait même inscrit comme employeur, l’organisme aurait alors pu enclencher une enquête qui aurait permis dans un premier temps de sécuriser les lieux, mais aussi de recueillir des témoignages afin d’identifier les circonstances ayant mené à l’accident.

Quant à la victime, aucune mise à jour de son état de santé n’a été dévoilée.

Bien qu’il s’agisse du deuxième accident mettant en scène un artiste du cirque dans la seule journée de vendredi au Québec, avec l’accident au Cirque du Soleil situé dans le Vieux-Port de Montréal, Nicolas Bégin souligne qu’il s’agit de fait rarissime. «On ne voit pas ça souvent, encore moins deux la même journée.»

Rappelons que la CNESST est chargée notamment de l'application de la Loi sur les normes du travail. L'organisme a aussi pour mission d'informer le public sur les normes du travail.