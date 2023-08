Cirque Benjamins à Rivière-du-Loup: une acrobate blessée lors d'une chute

Une acrobate du Cirque Benjamins, qui se tient présentement dans le stationnement du centre commercial de Rivière-du-Loup, a été blessée lors d'une chute survenue le 18 aout en soirée.

L'incident est survenu en pleine représentation quand les spectateurs ont vu une artiste du tissu s'effondrer lourdement au sol.

«Elle incarnait une sirène et plutôt que des bandes de tissus, pour la thématique, son morceau de tissu était un filet. Elle n'était pas au sommet. À un moment donné, après avoir décroché la moitié du filet pour l'allonger et se rouler dedans, la pièce qui retenait le filet a lâché l'entrainant avec elle», raconte une spectatrice qui était sur place avec son conjoint et ses deux enfants.

La mère de famille a souligné que l'acrobate s'était effondrée à plat au sol. «Elle était inanimée. On a demandé aux enfants de tourner la tête. J'ai appelé le 911. Même cinq minutes plus tard, elle n'avait pas bougé. Nous étions très inquiets pour elle», raconte la témoin.

La Sûreté du Québec a confirmé que la personne blessée a été conduite au Centre hospitalier régional du Grand-Portage. Son état de santé n’est toujours pas connu pour le moment.

Le sergent Éric Cadotte a confirmé que les policiers ont porté assistance dans le dossier qui est traité comme un accident de travail. «C'est un accident de travail et il n'y a aucun élément criminel en cause», a confirmé le porte-parole.

Le dossier relève maintenant de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Davantage de détails suivront.