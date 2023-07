Le service de traversier de l’île Verte suspendu jusqu’à nouvel ordre

Vingt-quatre heures après avoir repris du service, le NM Peter-Fraser est à nouveau resté à quai ce 11 juillet au soir en raison de la même difficulté technique rencontrée le 10 juillet. Lundi, les traversées entre l’île Verte et L’Isle-Verte avaient été annulées en raison d’un problème électrique. L’horaire du traversier est donc suspendu jusqu’à nouvel ordre.

«Quand quelqu’un est pris sur une île sans savoir quand le bateau pourra enfin reprendre ses traverses, c’est assez angoissant», soutient la mairesse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. De nombreuses personnes sont restées coincées à l’intérieur et à l’extérieur de l’île. Pour toutes les traversées prévues, le navire était comble.

Des gens venus pour une seule journée ont donc dû être hébergés. Des citoyens sortis pour quelques heures n’ont pu retrouver leur chez-soi. «À chaque fois c’est très dramatique», soulève Mme Newbury. Les conséquences sont nombreuses pour les usagers, mais aussi les commerçants de la municipalité.

UN BATEAU QUI SE FAIT ATTENDRE

Après avoir fait l’acquisition d’une embarcation de relève, le Sauvagîles, le 5 avril dernier auprès de la Société Duvetnor, la Société des traversiers du Québec n’a pas encore pu assurer la continuité du service entre l’île Verte et le continent.

«La STQ est à finaliser la mise à niveau de l’embarcation et à obtenir les dernières certifications. Suivant [leur] obtention, des tests seront faits aux deux traverses où l’embarcation servira en relève et la familiarisation des équipages […] débutera», a indiqué par courriel Simon Laboissonnière, responsable des communications à la STQ.

L’organisation n’a pas confirmé la date officielle de la mise en service du bateau. Louise Newbury espère que le Sauvagîles sera disponible dès le mois d’aout.



En attendant, la mairesse souligne avoir insisté auprès de la STQ afin d’avoir un transport alternatif au NM Peter-Fraser. L’organisation est à pied d’œuvre pour trouver un hélicoptère qui assurera la liaison entre L’Isle-Verte et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs pour les usagers à pied. Elle fera une mise à jour plus tard concernant son déploiement et de l’avancement des travaux sur le navire.

Vers 9 h 30, une équipe de techniciens était en route pour réparer le traversier. La STQ informera la clientèle en début d’après-midi au sujet d’une reprise ou non du service.