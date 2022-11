Notre-Dame-du-Portage laisse tomber son projet d’Espace multifonction

La Municipalité de Notre-Dame-du-Portage a délaissé son projet d’Espace multifonction sur lequel elle travaillait depuis environ six ans. Ainsi, la rénovation de la piscine et l’aménagement de la bibliothèque se réaliseront séparément. Cette dernière sera installée dans l’édifice municipal qui fera les frais d’un agrandissement.

«On a décidé qu’on rénoverait le bâtiment de piscine, on a aussi mandaté un architecte pour se faire. La vision en ce moment du conseil c’est : on rénove le bâtiment de piscine en le laissant un bâtiment de piscine. L’Espace multifonction n’a jamais reçu de financement, on n’a jamais réussi à avoir de subvention, donc on a décidé d’aller autrement. Le conseil a changé et décidé de ne pas réaliser le projet Espace villégiature», a expliqué la directrice générale, Line Petitclerc.

Rappelons que l’Espace multifonction devait contenir une nouvelle bâtisse pour des services pour la piscine, la rénovation de l’espace de baignade, une salle polyvalente ainsi qu’une nouvelle bibliothèque. Le projet qui était évalué à 1,4 M $ en 2015 se chiffrait à 2,5 M $ en 2021.

«C’est que le projet était plus cher et on trouvait que l’annexe au bureau municipal serait moins couteuse que de refaire un nouveau bâtiment à trois étages. On y va avec des projets un peu plus raisonnables au niveau des couts», soutient Mme Petitclerc.

La décision d’effectuer les projets séparément a été prise il y a environ un an, lorsque le nouveau conseil est entré en fonction. La rénovation de la piscine municipale est maintenant prévue pour 2024. Des plans et devis seront réalisés par un architecte afin d’évaluer les couts, cependant le conseil s’attend à ce que les travaux s’élèvent à moins d’1 M $.

UNE BIBLIOTHÈQUE ANNEXÉE À L’ÉDIFICE MUNICIPAL

Pour l’aménagement de la bibliothèque, Notre-Dame-du-Portage envisage d’agrandir son édifice municipal en 2023. Actuellement, cette dernière se situe dans une salle du bâtiment et est en formule réduite. Jusqu’à tout récemment, elle se trouvait à l’école primaire. Cependant, à la demande de l’établissement scolaire il y a deux ans, elle a été déménagée dans les locaux municipaux.

Souhaitant offrir à la population un choix plus varié de livres avec un espace plus vaste pour les disposer, Notre-Dame-du-Portage fait présentement affaire avec une firme d’architecture pour la réalisation de plans et devis afin de rénover, puis d’agrandir l’édifice municipal afin d’y aménager la bibliothèque.

Pour le moment, les couts entourant le projet ne sont pas dévoilés. La municipalité attend l’évaluation des travaux par une firme avant de se prononcer. Aucun règlement d’emprunt n’a été adopté à la municipalité afin de payer l’architecte, Notre-Dame-du-Portage a pigé à même ses surplus. Une approximation du montant du projet devrait être connue vers le temps des Fêtes et l’appel d’offres devrait être lancé juste après.