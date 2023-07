La Riveraine convertie en salle polyvalente

L’ancienne église de Saint-Jean-Baptiste située à Notre-Dame-des-Neiges, maintenant surnommée la Riveraine, sera convertie en salle polyvalente. Par les travaux effectués, la Municipalité souhaite garder l’édifice ouvert à la population et dynamiser le lieu en organisant diverses activités.

«On l’envisage comme une salle polyvalente et éventuellement ça va se préciser au fil du temps. […] On ne veut pas donner une dénomination tout de suite étant donné qu’on veut garder ça ouvert pour l’instant et définir vraiment la mission précise un peu plus tard après les travaux», souligne Dany Larrivée, directeur général à Notre-Dame-des-Neiges.

Dans cette bâtisse, la Municipalité souhaite accueillir des évènements culturels comme des projections, des spectacles ou des soirées de jeux et des rassemblements sociaux.

Une somme de 43 500 $ a été octroyée par le Programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA). Avec ces sous, les toilettes seront adaptées pour les personnes à mobilité réduite et les rampes au niveau du jubé seront rehaussées pour être conformes. Si le budget le permet, une nouvelle rampe extérieure pour accéder au bâtiment sera construite à neuf, sinon, celle en place sera rafraichie.

«Le programme n’exigeait pas une partie de notre côté. Mais dans l’église on a mis beaucoup de travaux depuis deux ans et demi pour la remettre en ordre. On l’a repeinte à l’extérieur, on a fait des renforcements de plancher en bas. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans l’entretien», raconte M. Larrivée. Même si aucune contribution n’a été exigée par le PRIMA, il souligne qu’un bon montant a été injecté dans l’ancienne église et que la Municipalité continuera de le faire.

Notre-Dame-des-Neiges compte aussi demander la citation de La Riveraine comme bâtiment patrimonial. Cette démarche permettrait aux élus d’en effectuer davantage pour assurer la protection et la préservation de la bâtisse construite en 1907 ainsi que d’avoir accès à plus de financement pour convertir l’église en salle polyvalente.

