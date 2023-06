La Première nation Wolastoqiyik Wahsipekuk investit 100 000 $ sur le territoire de Parke

À la suite de quatre années de négociations, le Grand Chef Jacques Tremblay se réjouit de l’entente conclue entre la Première nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW) et le Gouvernement du Québec concernant le territoire de Parke, situé à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Même s’il est encore tôt pour le dévoilement de plans de développement, des projets sont déjà prévus par la nation pour profiter de cette grande terre avec des investissements de 100 000 $.

Avant toute chose, la PNWW établira un profil faunique de Parke en collaboration avec le gouvernement. Dès l’automne, après le recensement des animaux, la nation organisera une chasse communautaire. «C’est une chasse qui va être structurée, explique M. Tremblay. C’est une chasse traditionnelle qui est pratiquée pour récolter des orignaux pour permettre de distribuer la viande à nos membres qui vont en faire la demande».

La PNWW planifie aussi, dans les prochaines semaines et les prochains mois, l’installation d’un camp d’accueil afin d’informer les gens sur le territoire, la Première nation, notamment.

Un comité de mise en œuvre sera aussi mis sur pied pour monter les futurs plans d’intervention et de développement du territoire de Parke dans les prochains mois.

«C’est un beau et grand territoire qui est bien situé et qui n’est pas tellement loin de Kataskomiq», soulève Jacques Tremblay. Avec cette entente, la Première nation pourra améliorer et protéger le territoire de Parke pour une durée de cinq ans qui est renouvelable.

Ces terres publiques permettront aux membres de la nation de pratiquer leurs activités traditionnellement, de partager leur culture et de se rassembler. Un programme de gardien de territoire va aussi être développé sur le territoire de Parke.