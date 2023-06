Reconnaitre le travail des premiers répondants

La municipalité d’Auclair et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent ont tenu à reconnaitre l’implication de trois premiers répondants (PR). André Cyr, Kathia Robert et Normand Robert ont sauvé la vie d’un homme en arrêt cardiaque le 24 décembre 2022. Ils ont reçu, le 8 juin un certificat et une médaille pour leur travail qui a fait la différence dans la vie d’une famille la veille de Noël.

À l’arrivée des premiers répondants sur les lieux, les proches effectuaient déjà des manœuvres. «On a travaillé de concert avec eux», a raconté Normand Robert, impliqué dans le service de PR depuis 2008. Ils ont installé le défibrillateur externe automatisé et choqué le patient deux fois avant que les paramédics arrivent.

D’avoir sauvé une vie, garder une famille ensemble pour Noël, «c’est magique», a souligné M. Robert. Les trois premiers répondants récompensés ne s’impliquent pas pour recevoir des hommages, mais bien pour aider leurs concitoyens, être là pour leur communauté.

«Ça sécurise les gens d’avoir un service comme ça dans la municipalité, surtout avec une population vieillissante», indique le maire d’Auclair, Bruno Bonesso. La première répondante impliquée depuis 2013, Kathia Robert, l’a surtout remarqué durant la pandémie où le service a été mis sur pause. Les 14 premiers répondants de la municipalité de 450 habitants manquaient aux gens qui s’inquiétaient de ne plus les voir. Les PR se sentaient impuissants de ne pouvoir rien faire pour les aider. «On voit le bienfait qu’on peut apporter. On a des retours gratifiants des gens», partage Mme Robert.

Le service de premiers répondants d’Auclair est en place depuis 2000. La municipalité a des ententes pour desservir les villages voisins, soit Lejeune et Saint-Juste-du-Lac. Selon l’année ambulancière de mai 2022 à mai 2023, 36 sorties ont été dénombrées sur le territoire.

UNE RÉPONSE RAPIDE

Selon les acteurs du milieu d’Auclair, le délai de réponse de l’ambulance la plus proche s’élève entre 30 et 45 minutes comparativement à un temps de réponse de 10 minutes maximum du côté des premiers répondants. Les PR de la municipalité ont même déjà été témoins d’une attente de plus d’une heure pour l’arrivée de paramédics.

«En ayant des services de premiers répondants partout dans les milieux plus éloignés, ça permet d’avoir une réponse rapide», soutient le responsable à la formation des premiers répondants au CISSS du Bas-Saint-Laurent et paramédic, Maxime Berger. Avec l’histoire des trois premiers répondants honorés, l’importance d’un service PR dans les municipalités rurales, selon lui, est sans équivoque. Il croit que leur intervention peut faire la différence et être la clé du succès dans des situations d’urgence vitale chrono dépendantes.

UN SERVICE ESSENTIEL

Avant de pouvoir pratiquer, les premiers répondants doivent suivre une formation de 60 heures du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Par la suite, des mises à jour de 12 heures sont données par année. M. Berger explique qu’au Québec, quatre niveaux de PR existent. La municipalité d’Auclair, est coté au niveau trois, soit l’un des plus élevés. Les premiers répondants sont donc appelés à répondre à des urgences médicales, des situations traumatiques (comme des accidents) et des réactions anaphylactiques (symptômes d’allergie graves).

Pour le maire, le service de premiers répondants est l’un des plus importants de sa municipalité. Ces beaux-parents, situés à Lejeune, en ont eu besoin à quelques reprises. Il sait donc la différence que ce système fait dans la vie de sa population et celles des communautés voisines. «Et on l’a vu le 24 décembre, ça peut sauver des vies», se réjouit-il.

Normand Robert, Kathia Robert et André Cyr (impliqué depuis 2005) espèrent que leur histoire incitera d’autres municipalités éloignées à se munir de ce service essentiel. Un tel système peut aider à éviter un drame tel que celui vécu à Esprit-Saint en janvier 2023. Rappelons que le 31 mai dernier, le rapport du coroner recommandait l’implantation d’un service de premiers répondants afin d’assurer la sécurité des citoyens.

D’après les informations du CISSS du Bas-Saint-Laurent, 213 premiers répondants sont dénombrés dans 14 municipalités du territoire. Celles qui souhaitent mettre sur pied ce service avec l’aide du CISSS peuvent se rendre sur son site internet sous zone professionnelle puis services préhospitaliers. Les citoyens désirant devenir premiers répondants peuvent contacter leur municipalité pour leur signifier leur intérêt.