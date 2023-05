Décès d’un enfant : un service de premiers répondants envisagé à Esprit-Saint

Le décès d’un enfant de 10 ans survenu à Esprit-Saint en janvier 2023 avait ravivé le débat concernant les horaires de faction des paramédics dans les communautés rurales et les délais d’intervention. Ses proches ont attendu l’ambulance pendant 38 minutes. Dans son rapport, le coroner Donald Nicole recommande à la Municipalité d’Esprit-Saint d’implanter un service local de premiers répondants qui pourrait intervenir avant l’arrivée des paramédics, afin d’améliorer la sécurité des citoyens.

Le maire d’Esprit-Saint, Langis Proulx, indique que la Municipalité avait déjà amorcé des démarches en ce sens depuis le 9 février, en collaboration avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent. «Nous avons besoin de recruter huit personnes, qui travailleront en équipe de deux, pour obtenir la formation gratuitement. Les équipes doivent être disponibles 24 heures sur 24 et rester dans la localité. Ça vient avec beaucoup de conséquences et le recrutement de bénévoles est difficile», explique le maire d’Esprit-Saint.

Avec huit premiers répondants, la rotation des équipes de garde aura lieu environ une fois par mois. Pour Esprit-Saint, cela représente environ 4 à 5 sorties de premiers répondants par année. Trinité-des-Monts s’est aussi jointe à cette initiative afin de bénéficier elle aussi de ce service.

Le maire Langis Proulx demande à la députée de sa circonscription, Maïté Blanchette-Vézina, d’aider financièrement sa Municipalité à rembourser les dépenses annuelles de 2 500 $ représentées par ce service. «Ce montant, ça peut paraître peu, mais ça représente une hausse de taxes de 1 % dans notre municipalité.» Le délai d’intervention des paramédics basé le plus près d’Esprit-Saint, à Saint-Michel-du-Squatec, varie de 20 à 30 minutes.

De son côté, le président du Syndicat des paramédics du Bas-Saint-Laurent (CSN), Jacques Potvin, croit que la mise en place du service de premiers répondants est une bonne chose. Il émet toutefois quelques réserves concernant sa pérennité, étant donné les contraintes importantes qui sont imposées aux bénévoles concernant leur disponibilité. «C’est une solution, mais ce n’est pas l’idéal. Le mieux sera une couverture ambulancière avec un déploiement dynamique. Dès qu’il y aurait une découverture à Saint-Michel-du-Squatec, on pourrait être prêts à prendre la place de cette équipe», explique M. Potvin. Au lendemain du drame, il avançait cette même piste de solution.

Selon lui, l’intervention rapide d’une équipe de premiers répondants permet de réduire l’anxiété des patients et d’accélérer l’intervention des paramédics lorsqu’ils prennent le relais à leur arrivée sur place. «Au lieu de passer 10 ou 12 minutes sur place, on en passe 6 ou 7 parce qu’il y a déjà une collecte d’informations et des interventions qui sont avancées», complète Jacques Potvin.

RAPPEL DES FAITS

La famille du jeune se trouvait en visite à Esprit-Saint, au Bas-Saint-Laurent. Selon informations de l’investigation du coroner, les paramédics ont été contactés le 2 janvier 2023 vers 4 h 45 après qu’un garçon de 10 ans s’est réveillé avec un intense mal de tête et ait perdu conscience à la suite de convulsions.

Les services d’urgence sont arrivés sur place environ 38 minutes après l’appel, qui avait été classée comme une priorité 0, la plus élevée. Le rapport du coroner démontre qu’il n’y a eu aucun délai dans l’affectation des ambulanciers localisés à Cabano, qui étaient disponibles et de garde en caserne. Les ambulanciers de Saint-Michel-du-Squatec étaient affectés à un autre appel.

À 5 h 23, lorsque les paramédics sont arrivés, l’enfant se trouvait dans un état critique. Il a fait un arrêt cardiorespiratoire quelques minutes plus tard. Des manœuvres de réanimation ont été entreprises et se sont poursuivies jusqu’à l’arrivée de l’enfant à l’Hôpital régional de Rimouski, vers 6 h 28. Les équipes médicales ont stabilisé les fonctions vitales de l’enfant. Vers 10 h 15, il a été transféré par transport aérien au Centre hospitalier de l’Université Laval.

Le jeune garçon a été victime d’une hémorragie intracrânienne en lien avec une malformation vasculaire cérébrale. Son décès a été constaté le 3 janvier. «[…] dans les circonstances, une intervention ambulancière plus rapide n’aurait pas changé l’issue fatale du malaise du jeune», ajoute le coroner Donald Nicole dans son rapport.

