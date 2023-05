Un financement de 350 M$ pour les projets éoliens de l’Alliance de l’énergie de l’Est 

L’Alliance de l’énergie de l’Est, qui regroupe plus de 200 communautés et territoires de l’Est-du-Québec, pourra compter sur un financement «majeur» pouvant atteindre 350 M$ de Desjardins pour la concrétisation et l’exploitation de ses quatre projets éoliens en développement.

Cet accord, qui a été précédé de longues démarches, permettra à l’Alliance de «contribuer de façon équitable avec ses partenaires privés à des projets durables et porteurs pour les communautés de l’Est-du-Québec», a-t-on indiqué dans une annonce effectuée ce mercredi 31 mai.

«C’est l’aboutissement de près de deux ans de discussion», a confirmé Michel Lagacé, président de l’Alliance de l’énergie de l’Est et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup.

«C’est une immense nouvelle pour nous […] Ce financement et la signature des contrats avec nos partenaires privés représentent de manière concrète le début du développement de ces nouveaux projets. Les premiers jalons sont posés, l’aventure commune peut maintenant débuter.»

En mars, quatre projets proposés par l’Alliance et ses partenaires avaient été retenus dans le cadre des plus récents appels d’offres d’Hydro-Québec. Deux d’entre eux, celui de Madawaska et celui de Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin, sont situés sur le territoire du KRTB.

Selon Michel Lagacé, le partenariat conclu avec Desjardins donne des outils concrets permettant la réalisation de ces grands chantiers sur le territoire. Il assurera notamment la contribution en capital de l’Alliance dans les montages financiers.

«Dans le processus, il faut émettre des lettres de crédit en faveur d’Hydro-Québec, tout en ayant la capacité d’accompagner un financement intérimaire, donc la mise de fonds initiale. Le financement est donc absolument nécessaire», a-t-il donné en exemple.

Le président de l’Alliance précise que le financement accordé est «global» et que l’enveloppe pourra être utilisée avec souplesse. «En fonction de l’état d’avancement des projets, on va pouvoir faire des décaissements plus rapides et moins rapides», a-t-il expliqué.

«DES RETOMBÉES IMPORTANTES»

L’Alliance de l’énergie de l’Est, tout comme Desjardins, se sont réjouis, mercredi, à s’être entendu sur une «structure de financement à caractère unique» pour le développement et la construction de ces parcs éoliens.

«Ce projet aura des retombées économiques importantes dans les régions du Québec et vient confirmer le rôle de Desjardins en tant que catalyseur de la transition énergétique. Notre implication auprès de partenaires locaux afin d’appuyer des projets d’énergie renouvelable fait partie de l’ADN de Desjardins», a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction de Desjardins.

Au KRTB, la réalisation des deux projets retenus demandera des investissements de l’ordre de 1,6 milliards de dollars. De cette somme gigantesque, on estime les retombées de la construction à environ 320 millions de dollars.

«La construction de ces trois projets va entrainer d'importants investissements économiques. Ce seront trois immenses chantiers. Il faudra de la machinerie, de l'hébergement, de la restauration», a souligné Michel Lagacé, précisant que des bénéfices seront par la suite versées aux municipalités partenaires sur une période de 30 ans, lorsque le vent fera tourner les palles.

POHÉGAMOOK-PICARD-SAINT-ANTONIN

Pour ce projet, réalisé avec l’entreprise Invenergy, le scénario maximal compte 80 éoliennes d’une puissance d’environ 6 MW chacune, qui seraient construites sur le territoire des municipalités de Pohénégamook, Saint-Honoré-de-Témiscouata et Saint-Antonin ainsi que sur le territoire non organisé (TNO) de Picard. Elles fourniront une puissance installée de 349,8 mégawatts.

MADAWASKA

De son côté, le parc éolien de la Madawaska, développé entre l’Alliance, Développement EDF Renouvelables Inc. et Hydro-Québec, est prévu sur le territoire des municipalités de Dégelis et de Saint-Jean-de-la-Lande. Au moment de sa présentation, le projet regroupait entre 35 et 55 éoliennes pour une production estimée entre 200 à 250 mégawatts. Selon Hydro-Québec, il permettra maintenant d’obtenir une puissance de 270 mégawatts.

D’AUTRES PROJETS SOUMIS

Par ailleurs, Michel Lagacé ne cache pas que l’Alliance de l’énergie de l’Est, prévoit soumettre de nouveaux projets éoliens dans le cadre de l’appel d’offres actuel d’Hydro-Québec. Il stipule que des projets permettant d’exploiter 400 mégawatts sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup et 200 mégawatts sur le territoire de la MRC de Montmagny sont toujours possible.

«On a déjà des discussions avec des partenaires privés qui seraient intéressés à répondre avec nous à l’appel d’offres […] Les soumissions devront être déposées en septembre et les réponses seront obtenues en décembre», a-t-il dit.

M. Lagacé constate une effervescence actuellement dans le milieu des énergies renouvelables et de l’éolien. Il s’en réjouit, mais remarque du même coup que la réalisation de nouveaux projets signifie que «Hydro-Québec devra regarder à améliorer la capacité des lignes de transport». Éventuellement, il y aura là un enjeu important.