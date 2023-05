La conférence Et vos yeux alors? présentée à la Bibliothèque Françoise-Bédard

La Bibliothèque Françoise-Bédard recevra une conférence sur la santé des yeux le mercredi 24 mai prochain, à 19 h. L’optométriste à la retraite Josée Vaillancourt invite les citoyens de tous âges à tourner leur attention vers un sens à la valeur inestimable, la vue.

Avec la popularité des appareils numériques, les yeux sont plus que jamais intensément sollicités et la santé oculaire est donc un sujet d’actualité qui concerne tant les plus jeunes que les aînés. Cofondatrice de la clinique Lemieux Vaillancourt Optométristes, la Dre Vaillancourt abordera la vue sous toutes ses facettes, de l’anatomie de l’œil aux stratégies de prévention, en passant par la sécheresse oculaire, qui touche toutes les générations.

Elle discutera également des différents symptômes associés aux problèmes oculaires les plus fréquents, tels que le décollement de la rétine, les cataractes et le glaucome, ainsi que sur certaines maladies systémiques comme le diabète ou l’hypertension, qui peuvent causer des problèmes oculaires.

La conférence sera présentée dans la toute nouvelle salle multifonctionnelle de la bibliothèque. L’activité est gratuite mais l’inscription préalable est souhaitée. Les citoyens qui désirent s’inscrire ou obtenir plus d’information sont invités à contacter Nadia Côté, au 418 867-6668 ou à [email protected]