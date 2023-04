Les avocats de l’aide juridique votent leur convention collective

Plus de 250 avocats oeuvrant dans 6 centres communautaires juridiques à travers la province ont voté leur convention collective 2020-2023 ce 24 avril. L’entente a été acceptée à 94 % par les membres, qui ont participé à 95 % au suffrage. Sur le territoire du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine tous les avocats ont fait entendre leurs voix et ont accepté les termes de la convention collective.

Les avocats de l’aide juridique ont finalement obtenu ce qu’ils chérissaient le plus, soit d’avoir une offre paritaire avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales. «Là on obtient des augmentations équivalentes sur trois ans, alors que la Couronne avait réglé sur quatre ans, souligne Hugo Caissy, président par intérim du Syndicat des avocats et avocates de l'aide juridique du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. On reconnait également la charge de travail des avocats de l’aide juridique».

Rétroactivement au 1er janvier 2023, une augmentation de 14,9 % a été accordée aux avocats de l’aide juridique. Chaque année est corrigée de 2 % en vertu de l’entente collective. Un taux de 1,5 % a aussi été octroyé afin de favoriser l’attraction et la rétention de nouveaux avocats. Le président par intérim indique que des modifications quant à l’horaire de travail des avocats ont aussi été effectuées afin de reconnaitre les 40 heures travaillées par semaine, notamment. Des montants forfaitaires ont aussi été négociés afin de couvrir des heures supplémentaires notamment.

Hugo Caissy se dit satisfait du dénouement de la convention et se réjouit de la mobilisation et de la solidarité entre les centres communautaires de la province pendant les négociations. Même s’il ne souhaitait avoir à effectuer une grève, il pense que cette action a aidé à accélérer le règlement entre les avocats et le gouvernement.

Rappelons que la convention collection qui vient d’être adoptée est déjà échue. Elle s’est terminée le 31 mars 2023. Ainsi, les avocats de l’aide juridique devront à nouveau négocier les termes d’une convention collective qui s’échelonnera de 2023 à 2026.