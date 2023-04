Des avocates de l’aide juridique en grève à Rivière-du-Loup

Cinq avocates de l’aide juridique de l’Est-du-Québec font actuellement du piquetage devant le palais de justice de Rivière-du-Loup. Depuis le 7 avril, 250 avocats partout au Québec sont en grève, dont 19 se situent sur les territoires du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine. Par cette mobilisation de plus longue durée, soit cinq jours, ils espèrent faire avancer les choses aux tables de négociation.

«Ce qui achoppe c’est que le gouvernement refuse de maintenir une parité salariale avec les procureurs de la Couronne, une parité qui est acquise depuis plus de 30 ans. On s’explique mal pourquoi, à ce moment-ci, Québec veut modifier cette parité-là qui est historiquement reconnue», souligne Me Émilie Lacroix, avocate à l’aide juridique de Rivière-du-Loup qui siège aussi à l’exécutif du Syndicat des avocats et avocates de l'aide juridique du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Rappelons qu’en décembre 2021, le gouvernement du Québec a accordé une augmentation salariale de 10 % sur quatre ans aux procureurs de la Couronne, tandis que les avocats de l’aide juridique se sont fait offrir 6 % sur trois ans. Ces derniers sont sans convention collective depuis 2019. Ils la négocient encore alors que cette dernière aurait pris fin le 31 mars 2023. Les négociations pour la prochaine convention du 1er avril 2023 au 31 mars 2026 devront donc aussi être enclenchées par la suite.

Dans la dernière année, les avocats de l’aide juridique ont effectué plusieurs journées et demie-journées de grève, ce qui n’a pas fait beaucoup avancer les choses, d’après Hugo Caissy, président par intérim du Syndicat des avocats et avocates de l'aide juridique du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Il indique que presque la même offre de départ leur a été octroyée, à défaut de quelques aspects cosmétiques. «C’est une question de principe qui est de conserver les acquis qu’on a», clame-t-il.

Pour se faire entendre, les avocats ont donc dû déclencher une grève, même si tel n’était pas leur souhait, puisque cet évènement entraine un report de quelques milliers de causes au Québec. Les personnes devant aussi être représentées devant la justice doivent passer par le privé pour obtenir une aide juridique, ce qui complexifie un peu leurs démarches.

«Au-delà de la question du salaire, pour moi et, je crois, pour la plupart d’entre nous, on parle beaucoup d’accès à la justice dans les derniers temps et dans le discours politique. L’aide juridique c’est un pilier, c’est une organisation qui est fondamentale pour l’accès à la justice pour les personnes plus vulnérables, puis des personnes à plus faibles revenus, explique Me Émilie Lacroix. Le Québec s’est doté de cette organisation-là il y a 50 ans dans un esprit d’accès à la justice. Nous, on veut s’assurer de sa pérennité et que les avocats vont continuer à venir travailler pour l’aide juridique avec des conditions qui sont favorables, tout ça dans l’intérêt des justiciables».

La grève a été déclenchée conjointement avec d’autres centres communautaires dont Montréal, les Laurentides et Lanaudière. Ils sont rattachés à la centrale syndicale CSN. La mobilisation est prévue jusqu’au 14 avril. Depuis le début de leur mobilisation, les avocats de l’aide juridique se déplacent un peu partout dans la province afin de faire valoir leurs droits.