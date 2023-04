Les appels d’offres sont lancés pour l’agrandissement du CPE de L’Isle-Verte

Le gouvernement du Québec a confirmé dans son Plan québécois d’infrastructures 2023-2033 déposé la semaine dernière que le projet de prolongement de l’autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Le Bic se trouve toujours parmi «les projets de 100 M$ et plus à l’étude». Le débat entourant le prolongement de l'autoroute fait encore rage dans la région ...