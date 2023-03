Saint-François-Xavier-de-Viger recherche plus de financement pour ses égouts

Le maire de Saint-François-Xavier-de-Viger, Yvon Caron, a annoncé aux citoyens le 6 mars que la Municipalité ne bénéficierait pas d’une dérogation de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) afin de financer ses infrastructures de traitement des eaux usées.

Cette demande avait été adressée par la Municipalité au ministère des Affaires municipales, qui l’a refusée. Les élus voulaient utiliser les sommes de la TECQ afin de réduire le capital en emprunt lié aux travaux du projet d’égout.

Le programme d’infrastructures Québec-Municipalités, volet 4, dont la Municipalité a bénéficié, ne permet pas d’autre aide financière. «On s’attendait que ce soit refusé, mais on n’a pas pris de chance et on a fait une demande quand même. Notre autre option est de se tourner vers le politique et nous avons contacté la députée Amélie Dionne», explique Yvon Caron.

Le maire souhaite obtenir du financement supplémentaire afin de réduire la facture des contribuables. Le ministère des Affaires municipales a offert son soutien à Saint-François-Xavier-de-Viger afin de l’aider à identifier d’autres pistes de solutions pour financer les infrastructures de traitement des eaux usées. «C’est certain qu’on ne dira pas non à cette rencontre», indique Yvon Caron. Aucune date de rencontre n’a été fixée pour le moment.

La taxe spéciale pour le financement du projet d’égouts est passée de 1 400 $ par utilisateur en 2022 à une répartition fractionnée en 2023. Les couts sont répartis à 75 % pour le secteur desservi, ce qui représente 305,20 $ par unité et à 25 % pour l’ensemble de la Municipalité, soit 13,54 $ par unité. Ces montants s’ajoutent au tarif de fonctionnement résidentiel de 637,20 $ par logement.

«Notre réflexion s’est basée sur ce qui se fait un peu partout. À l’heure actuelle, nos démarches priorisent la recherche d’argent pour diminuer les couts aux citoyens […] Théoriquement, si on trouve des moyens pour baisser ça à 500 $, je pense que ce sera acceptable pour la population», estime le maire de Saint-François-Xavier-de-Viger.

Il garde espoir que les interventions de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, permettront à la Municipalité d’avoir droit à du financement supplémentaire pour alléger le fardeau fiscal des 247 citoyens.

