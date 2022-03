Une taxe de 1 400 $ par utilisateur pour les eaux usées à Saint-François-Xavier-de-Viger

Le maire de Saint-François-Xavier-de-Viger, Yvon Caron, affirme avoir été le premier surpris lorsqu’il a constaté la hausse du cout pour le service de la dette lié aux eaux usées, qui se chiffre à 1 400 $ pour chaque utilisateur en 2022. Une quinzaine de résidents ont contesté cette augmentation lors de la séance du conseil du 7 mars.

La facture liée aux frais de l’usine de traitement des eaux usées finalisée en 2019 a été refilée aux 52 citoyens qui sont des utilisateurs-payeurs du réseau, totalisant un montant de 72 800 $. L’an dernier, ces frais s’élevaient à 730 $, puisque la Municipalité avait été en mesure d’injecter environ 17 500 $ de son surplus pour amortir la facture des égouts, et un autre montant de 30 000 $ pour réduire l’impact des dépenses sur le taux de taxation des citoyens. La taxe foncière générale en 2022 à Saint-François-Xavier de Viger est de 1,42 $ par 100 $ d’évaluation.

«On va regarder ce qu’on peut faire pour alléger le fardeau des citoyens. On va se réunir en conseil à ce sujet et nous allons chercher des solutions. Nous allons essayer de relancer l’équipe du député Denis Tardif pour voir s’il peut nous aider», a indiqué le maire Yvon Caron. Cette année, il n’était pas possible d’attribuer des sommes du fonds de roulement afin de rembourser la tarification des eaux usées. La réserve de 17 500 $ constituée au cours des dernières années était épuisée, selon la directrice générale, Yvette Beaulieu. Elle précise que la Municipalité doit être en mesure de prévoir les bris et les réparations, ainsi qu’une éventuelle vidange du système.

«Nous n’avions pas le choix de faire les travaux puisqu’on avait le ministère de l’Environnement sur le dos depuis plusieurs années. Notre eau allait dans le réseau pluvial, mais elle était filtrée par des quenouilles dans un ruisseau. Ce n’était plus une façon de faire conforme aujourd’hui», a ajouté le maire de Saint-François-Xavier-de-Viger, Yvon Caron.

En 2019, le contrat de construction de l’usine de traitement des eaux usées, évalué à 1,2 M$ avait été attribué à Excavations Bourgoin & Dickner. En 2014, la Municipalité avait obtenu une subvention de 2 M$ du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités pour des travaux d’assainissement des eaux usées. Le projet d’assainissement par marais filtrant a subi plusieurs revers en raison d’une faillite de la compagnie qui avait obtenu le contrat.