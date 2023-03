Saint-Honoré-de-Témiscouata cesse la diffusion de ses séances du conseil sur Facebook

Dans la foulée de sa dernière séance du conseil le lundi 6 mars et se disant victime de comportement toxique de la part d'une «poignée» de citoyens, la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata suspend la diffusion des séances du conseil via la page Facebook «Conseil Saint-Honoré» pour une période indéterminée. Par voie de communiqué, la municipalité appelle à un retour au calme et menace de sortir le bâton, en n’excluant pas l'émission de mises en demeure et de recours aux tribunaux.

«Le conseil ainsi que l'équipe municipale considèrent qu'une poignée de citoyens porte atteinte à leur réputation et nuit à leur travail et, par le fait même, à l'ensemble de la population de Saint-Honoré», débute le communiqué. Elle reproche à des citoyens qui utilisent la page Facebook diffusant les séances du conseil de «régler des comptes et semer le doute sur la compétence et l'honnêteté tant de membres du conseil que d'employés.»

La Municipalité soutient que «quelques» citoyens ont contribué à rendre toxique le climat et soutient que la situation cause de graves préjudices aux membres du conseil au point même de bouleverser leur vie familiale. «Le conseil et l'équipe de la municipalité font front commun pour réclamer un retour au calme», poursuit-elle par voie de communiqué.

Sans donner d'exemple précis, la Municipalité soutient que des membres subissent du harcèlement pour les décourager d'exercer leurs fonctions, d'autres auraient même été empêchés de participer à des activités communautaires. Elle ne fournit pas, non plus, d’exemple de commentaires formulés sur la page Facebook qui a été retirée.

«Des mensonges sont véhiculés au sujet de leur travail ou de leur personne. De plus, cette gestion gruge du temps sur les autres tâches essentielles au fonctionnement. La pression est parfois énorme pour répondre à des citoyens qui ne cherchent qu'à les prendre en défaut», soutient le communiqué qui se fait le portevoix des élus et de «l'équipe municipale».

«Le monde municipal est un univers normé, encadré par plusieurs lois, notamment en lien avec la confidentialité. L'équipe municipale a l'entière confiance des élu(e)s pour exercer ses fonctions et prendre les décisions, parfois difficiles, qui dépendent de plusieurs facteurs dont certains peuvent échapper au public. Si des situations ont pu faire réagir lors des derniers mois, le conseil et l'équipe municipale s'en désolent et travaillent à communiquer efficacement dans les limites permises», lit-on.

À noter qu'aucun employé ni élu n'est identifié dans la publication.