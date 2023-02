Maxime Blanchette-Joncas entend se battre pour les voix de l'Est

Le député du Bloc québécois de Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, critique avec véhémence le redécoupage des circonscriptions de l’Est-du-Québec du rapport de la Commission fédérale de délimitation des circonscriptions électorales pour le Québec présenté le 1er février dernier. Selon lui, «Ottawa éteint la voix politique du Bas-Saint-Laurent et de l'Est-du Québec».

Malgré l'opposition des députés et les doléances de nombreux acteurs socioéconomiques, la Commission prône l'abolition de la circonscription d'Avignon - La Mitis – Matane - Matapédia, actuellement représentée par la bloquiste Kristina Michaud. Elle propose du même coup le déplacement des MRC de la Mitis et de la Matapédia à celle de Rimouski-Neigette et repousserait celle du Témiscouata vers celle la circonscription de Montmagny - L’Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup.

Cette nouvelle circonscription deviendra Rimouski - La Matapédia et englobera dorénavant le territoire des MRC des Basques, Rimouski-Neigette, de la Mitis et de la Matapédia. «Les Basques» sont appelées à disparaitre du nom de la nouvelle circonscription. Elle passera de 3 à 4 MRC, de 39 à 54 municipalités, de 85 556 habitants à 102 019 et d'une superficie de 7 741 km2 à 12 460 km2. C'est donc l'ajout d'une MRC, de 15 municipalités et de 4 719 km2 de territoire.

Maxime Blanchette-Joncas, à l’instar du Bloc québécois, s’oppose vivement au redécoupage et rejette les arguments mathématiques priorisés par la Commission, selon lui, au détriment de la représentativité et du maintien de la qualité des services.

La nouvelle est tombée le jour même de l'anniversaire Kristina Michaud. Une journée noire pour la voix de l'Est-du-Québec, selon le député. «La perte d’une circonscription aurait des répercussions négatives sur la représentation politique des Bas-Laurentiennes et des Bas-Laurentiens. De 7 circonscriptions en 1962, nous sommes aujourd’hui passés à 4, et la présente proposition nous amènerait à un famélique total de 3», souligne Maxime Blanchette-Joncas.

En aout dernier, il avait donc plaidé pour le maintien des circonscriptions dans l'Est, soulignant que la perte d’un siège diminuerait le poids politique de l’Est-du-Québec. Il rappelle que des services fédéraux en région ont subi plusieurs coupures et que ce sont les équipes des députés qui ont été appelées à jouer un rôle croissant auprès de leurs citoyens.

«C'est un mépris des régions ! Et c'est une incompréhension de la réalité et des particularités régionales ainsi que des territoires régionaux», lance Maxime Blanchette-Joncas. Il déplore que des régions administratives du Québec se retrouvent au fédéral dans d'autres régions, comme la Matanie qui se retrouvera dans une circonscription incluant la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.

Ce dernier entend donc déposer d'ici le 3 mars un Avis d'opposition. Cet avis doit inclure 10 signatures de parlementaires (excluant le député qui le formule), une lettre explicative et une lettre indiquant l’opposition au projet. Ce document promet aussi de saisir le Comité de procédures de la Chambre des communes qui pourra entendre les doléances des parlementaires. Il déposera un rapport à la Commission qui prendra une décision finale en septembre 2023.

Le député se désole aussi que les membres de la Commission n'aient pas tenu compte des derniers bilans migratoires positifs, notamment dans des régions comme celles des Basques et de Rimouski.

Rappelons que la Commission a mené ses travaux avec l'objectif d'équilibrer la population de chacune des circonscriptions du Québec. Elle a tenu 20 séances de consultation publique d'un bout à l'autre de la province en septembre et octobre 2022, dont 3 séances virtuelles. À ces audiences publiques s'ajoutent plus de 300 mémoires, commentaires et suggestions reçus de citoyens, élus et organismes.

«[…] la Commission estime avoir réussi à concilier ses obligations légales avec les commentaires reçus tout au long de la consultation publique, particulièrement en ce qui a trait au respect des limites des municipalités régionales de comté (MRC) et des particularités locales », a déclaré le président de la Commission, Jacques Chamberland par voie de communiqué.