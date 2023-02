Rivière-du-Loup en éveil reproche à la Ville d'abandonner ses responsabilités

Le regroupement citoyen Rivière-du-Loup en éveil s'est fendu le lundi 30 janvier d'un communiqué dans lequel il reproche à la Ville de Rivière-du-Loup «ses prérogatives et abdique ses responsabilités en s’abandonnant pieds et poings liés à l’expertise d’un promoteur privé».

Le groupe réagit ainsi à l'étude de circulation que Medway mène actuellement sur la rue St-Louis à Rivière-du-Loup alors que les travaux de construction du complexe de neuf étages se poursuivent depuis plusieurs semaines. L’entreprise souhaite ainsi analyser l’état de la situation dans le secteur, et son environnement.

Rivière-du-Loup en éveil rappelle qu'il a déjà interpelé le maire et les membres du conseil municipal afin qu’une telle étude soit confiée à une firme indépendante. «Cette étude se devait de plus d’être prospective, c’est-à-dire qu’on devait y analyser les impacts de cet afflux de circulation, maison des ainés inclus, avant la construction dans le but de déterminer les conséquences prévisibles de l’ajout d’un si grand nombre de voitures circulant dans le secteur», écrit le groupe.

Le groupe reproche aussi à l'entreprise de s'être approprié «tout le quartier» et d'y avoir dégradé la qualité de vie depuis le début des travaux.

Quant à l'étude qu'elle mène actuellement, contactée la semaine dernière, Medway qui a refusé une demande d'entrevue à néanmoins précisé qu'un rapport officiel des résultats sera produit au printemps 2023.

De son côté, Rivière-du-Loup, moyennant une contribution financière, disposera des données recueillies. Le directeur des communications à la Ville de Rivière-du-Loup, Pascal Tremblay, a expliqué la semaine dernière que ces données seront utilisées dans le cadre d'une analyse globale des voies de circulation du centre-ville, à moyen et long terme.