Medway mène une étude de circulation à Rivière-du-Loup

Les amateurs de plein air et de randonnée s'en réjouiront, la Société du parc côtier Kiskotuk a annoncé que son sentier de raquette, situé au secteur des Faucons, ouvrira ce vendredi 27 janvier. Ce sentier hivernal d’environ cinq kilomètres, offert gratuitement, est accessible par la route Grand-maison via la route 132 entre Cacouna et ...