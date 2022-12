Denis Marcoux devient le nouveau maire de Saint-Simon-de-Rimouski

Les citoyens de Saint-Simon-de-Rimouski ont élu leur nouveau maire ce 18 décembre lors des élections partielles de la municipalité. Denis Marcoux a reçu 127 votes et son adversaire, Anne-Julie Fournier en a récolté 107. Malgré son souhait d’une victoire plus éloquente, M. Marcoux est heureux du dénouement et se dit prêt à travailler pour apporter des réponses aux citoyens.

«À 20 voix de majorité, c’était serré, souligne-t-il, mais je suis positif, j’ai de bons appuis. J’ai des gens qui sont enthousiastes face à mon arrivée à la mairie».

Au fil des jours, depuis l’annonce de sa candidature, le Simonois ne savait à quoi s’attendre. «En région, le poids qu’une personne native peut avoir, ce n’est pas négligeable. Et chez nous, le nom de famille de Mme Fournier est bien connu. Il y a des gens aussi qui m’ont dit qu’ils préféraient donner à la relève la chance de faire ses marques», a-t-il raconté.

L’homme originaire de Bouctouche ne s’est pas laissé décourager et a continué la course avec des gens passionnés qui le soutenaient et l’encourageaient. Il l’a finalement emporté et sera assermenté au début du mois de janvier s’il n’y a pas de recomptage au bout des prochains jours qui changerait la donne. «Ça apporte un changement, un changement de direction et un changement de ton. Je pense qu’on a besoin de ça à la municipalité après 8 ans de chaos», confie Denis Marcoux.

Les premiers dossiers sur lesquels se penchera M. Marcoux sont le budget de la municipalité ainsi que la communication à l’interne et à l’externe.

Lors de l’élection partielle, le siège un de conseiller a été pourvu par Samuel Beaulieu-Provencher avec 149 voix contre 80 pour l’aspirante conseillère Guylaine Gagnon.