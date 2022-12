«On veut faire une différence, que sa voix soit entendue» -Dany Larrivée

La Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges présentera une résolution le 12 décembre lors de sa prochaine séance du conseil afin de soutenir l’auteur Victor-Lévy Beaulieu. En novembre dernier, le Neigeois a partagé un communiqué de presse mentionnant qu’il était contraint de refuser le Prix de la langue française décerné lors de la foire du livre à Brive en France.

Afin de mettre la main sur le prestigieux prix, M. Lévy-Beaulieu devait se rendre physiquement en France. Étant atteint du syndrome post-poliomyélite, l’homme se trouvait dans l’impossibilité de traverser l’océan puisqu’il doit se déplacer en fauteuil roulant et, la majorité du temps, rester encabané. Il a donc dû refuser la reconnaissance qui était décernée pour la première fois à un Québécois et les 10 000 euros qui s’y rattachaient, soit un peu plus de 14 000 $ canadiens.

La nouvelle, qui a tôt fait réagir de nombreux habitants du KRTB, n’a pas laissé insensibles les élus politiques municipaux et gouvernementaux. Pascal Bérubé, député péquiste pour Matane – Matapédia, travaille à ce que le gouvernement actuel reconnaisse le travail de M. Lévy-Beaulieu et lui remette la bourse à laquelle il aurait eu droit avec le prix par l’entremise du ministère de la Culture et des Communications. À Notre-Dame-des-Neiges, par une résolution, le conseil essaiera de faire en sorte que l’auteur soit le récipiendaire du Prix de la langue française en 2023 et qu’un délégué de la culture québécoise en France puisse le recevoir en son nom.

Pour y arriver, Dany Larrivée, directeur général à la Municipalité indique que le document sera envoyé à Amélie Dionne, député caquiste de Rivière-du-Loup - Témiscouata, aussi vice-présidente de la Commission de la culture et de l’Éducation; à Maxime Blanchette-Joncas, député du Bloc Québécois au fédéral pour Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques; ainsi qu’à des médias importants tels que Le Devoir et La Presse. Par ces divers contacts, il croit qu’il sera possible d’échanger avec les responsables du Prix de la langue française et s’entendre sur une solution pour que le travail de M. Lévy-Beaulieu soit honoré.

«La Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges est d’avis que cette restriction [soit celle de se rendre en France] contrevient à l’intégrité de M. Victor-Lévy Beaulieu et que cette obligation protocolaire a privé l’auteur de cette importante reconnaissance pour des raisons qui étaient hors de son contrôle», est-il écrit dans la résolution. «M. Lévy-Beaulieu est notre citoyen […] Étant donné qu’il est de chez nous, on pense qu’on a encore plus le devoir de parler en son nom et de faire entendre sa voix», soutient Dany Larrivée.

Le directeur général raconte qu’il a échangé avec l’écrivain ces dernières semaines pour lui faire par des démarches entreprises par les élus. Il souligne qu’avoir pu voyager, l’auteur serait allé réclamer son prix. Aujourd’hui, MLévy-Beaulieu s’est résigné et ne croit pas nécessairement que les choses changeront, mais apprécie l’attention portée par la Municipalité à sa situation.

Selon M. Larrivée, lorsque les élus ont appris la nouvelle près d’un mois après le refus de M. Lévy-Beaulieu, ils étaient indignés. «Il ne peut même pas sortir de sa maison, soutient le directeur général. Si on est capables de faire une différence, allons-y». Il ne cache pas aussi que la réception de ce prix contribue grandement au rayonnement du Québec et de la région des Basques. «C’est un personnage de proximité, connu de tous autant pour son travail que pour sa personnalité en soi», confie-t-il.

À la place du Neigeois, c’est l’autrice Nathacha Appanah de l’île Maurice qui a reçu le Prix de la langue française 2022. Rappelons que Victor Lévy-Beaulieu a reçu de nombreux prix dans sa carrière. Il publiera prochainement son 97e livre «Poisson d’octobre en maraude chez les francs Gaulois».