Victor-Lévy Beaulieu renonce au grand Prix de la langue française

Le grand Prix de la langue française compte parmi les reconnaissances les plus importantes que la France accorde à un écrivain. Il est remis chaque année par un jury parrainé par les Académies française et Goncourt à l’écrivain qui, par son œuvre, contribue de façon exceptionnelle à l’épanouissement de la langue française. Cette année, il a été décerné à Victor-Lévy Beaulieu, qui l'a refusé.

Après avoir reçu les félicitations du jury, l’écrivain de Trois-Pistoles Victor-Lévy Beaulieu a dû renoncer à cette distinction puisqu’il devrait se rendre à la foire du livre de Brive en France afin de recevoir le parchemin et les 10 000 euros du prix. «Une condition inacceptable pour un quelqu’un qui souffre du syndrome post-poliomyélite et qui doit rester encabané et se véhiculer dans un fauteuil roulant et écrire à la machine pour ainsi dire de sa seule main droite», a-t-il déclaré par l'entremise d'un communiqué de presse.

C’était la première fois qu’un Québécois voyait son œuvre ainsi reconnue et honorée. Victor-Lévy Beaulieu publiera prochainement son 97e ouvrage, «Poisson d’octobre en maraude chez les francs Gaulois». Ce livre se déroule en France, en compagnie de Jack Kerouac. Il sera publié au plus tard en janvier 2023 dans un tirage de 276 exemplaires.