Les travaux se poursuivent sur la rue Saint-Louis 

Plus de 300 personnes se sont réunies les 17 et 18 novembre à l’occasion du tout premier Colloque provincial en agriculture durable qui se tenait à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup ainsi qu’en format virtuel. L’événement tenu sur deux jours rassemblait des producteurs et des productrices, des conseillers et des conseillères évoluant dans le ...