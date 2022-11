Début du colloque sur l’agriculture durable à Rivière-du-Loup

Le nouveau colloque provincial sur l’agriculture durable annoncé le 9 septembre dernier débutera dès demain, le 17 novembre à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Près de 300 personnes sont attendues pour l’évènement, dont une centaine suivront les conférences à distance.

De nombreux acteurs du milieu de l’agriculture dont Marie-Élise Samson, Pierre-Olivier Gaucher, Martine Fraser et Chantale Bélanger seront sur place pour partager leurs connaissances.

Plus de 100 000 $ ont été investis pour créer le colloque sous le thème «L’agriculture durable, un investissement rentable». Le but de l’évènement «c’est d’expliquer ce qu’est l’agriculture durable et pourquoi c’est important d’aller dans cette direction-là», s souligné Évariste Feurtey directeur général d’Élyme conseils qui chapeaute l’évènement.

Pour avoir davantage d’information sur les différentes activités prévues ou pour s’inscrire, il faut se rendre sur le site internet (https://sites.google.com/view/colloqueagriculturedurable/accueil?authuser=0) ou le Facebook du colloque.