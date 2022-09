Un colloque sur l’agriculture durable à Rivière-du-Loup

Les 17 et 18 novembre prochains, un nouveau colloque provincial sur l’agriculture durable sera présenté à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup et virtuellement. Plus de 100 000 $ ont été investis afin de rendre possibles ces journées de conférences et d’ateliers sous le thème «L’agriculture durable, un investissement rentable».

Lors de ces journées, de nombreux acteurs du milieu de l’agriculture seront présents afin de partager leurs connaissances sur l’agriculture durable. Julie Potvin, directrice générale de JMP consultants a travaillé sur la programmation du colloque explique que ce type d’agriculture en est une économiquement viable, respectueuse de l’environnement et socialement acceptable et responsable. Elle mentionne aussi l’importance de l’innovation, d’être toujours dans la recherche de solutions qui vont être durables par rapport aux problématiques vécues qu’elles soient économiques, environnementales, sociales, de santé, etc.

L’idée de la mise sur pied d’un tel évènement vient d’un désir de rejoindre un public plus large à la suite d’un projet réalisé par Élyme conseils en 2017 sur l’Agriculture durable. Le colloque, «c’est d’expliquer ce qu’est l’agriculture durable et pourquoi c’est important d’aller dans cette direction-là», souligne Évariste Feurtey directeur général d’Élyme conseils qui chapeaute l’évènement. Par sa mise en place, les organisateurs souhaitent que davantage de gens se tournent vers l’agriculture durable afin d’aider le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) à atteindre son plan et positionner le Bas-Saint-Laurent comme un leader en la matière.

Ainsi, par les nombreuses conférences, les ateliers, la table ronde, le cocktail, la plénière prévus, les agriculteurs pourront avoir de l’aide dans la transition entre de meilleures pratiques de production, puis les inciter effectuer des actions de pratiques innovantes. «L’idée est d’inspirer les participants et de démystifier le fait que l’agriculture durable c’est du pas-à-pas», confie Mme Potvin. Autant les producteurs agricoles, les conseillers, les étudiants et la population sont invités à en apprendre davantage sur l’agriculture durable.

«Ce beau colloque va mettre sur la table une interconnexion entre l’ensemble des partenaires pour pouvoir réussir à rapprocher l’agriculteur du consommateur, rapprocher les biens de consommation de la terre à l’assiette», s’est réjoui Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques et ambassadeur de l’évènement.

Pour plus d’information sur les différentes activités prévues et les inscriptions, il faut se rendre sur le site internet ou le Facebook du colloque.