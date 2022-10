Levée de l'avis préventif de non-consommation d'eau à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

La municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup annonce que l’avis préventif de non-consommation d’eau diffusé aux citoyens et commerces connectés au réseau d’aqueduc municipal le 19 octobre est levé, neuf jours après un déversement de carburant sur la chaussée.

Ayant reçu des résultats d’analyse conformes à la norme sur le Règlement sur la qualité de l’eau potable, l’équipe municipale est maintenant en mesure de confirmer aux citoyens et aux commerces connectés au réseau d’aqueduc municipal qu’ils peuvent recommencer à boire l’eau du robinet.

Un suivi rigoureux de la qualité des puits de la municipalité sera effectué par la municipalité sur une période d’un an selon les recommandations du ministère de l’Environnement.

La municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup a remis des contenants de 4 litres et de 18 litres d’eau embouteillée presque tous les jours aux citoyens depuis l’incident. Ce sont plus de 9 000 litres d’eau qui ont été donnés aux citoyens, aux commerces et aux institutions qui en avaient besoin.

La mairesse, Josée Ouellet, est fière du travail de son équipe et de la collaboration de la population. «En premier lieu, je me dois de remercier les citoyens et citoyennes de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup de leur patience et leur belle collaboration. Cette situation a eu un impact important sur leur vie et leur compréhension a fait la différence dans la gestion de l’événement. Je tiens aussi à remercier l’équipe municipale qui a effectué un travail incroyable pour s’assurer que personne ne manque de rien. L’équipe s’est démontrée solidaire et bien outillée pour affronter une situation d’urgence du genre. Autant dans la gestion, le soutien technique des travaux publics, les communications et la réception des nombreux appels de citoyens au bureau municipal, l’équipe a traité l’incident avec tact, diligence et respect et c’est tout à leur honneur.»

Rappelons qu’entre 7 h et 8 h le mercredi 19 octobre, le contenu d’hydrocarbure du réservoir d’un véhicule qui circulait vers l’ouest sur le chemin Taché s’est dévidé, laissant une fine trainée d’hydrocarbure sur une distance d’environ 13 km débutant 2 km avant l’intersection au centre du village jusqu’à l’entrée du lac Saint-François. Par mesure préventive, la municipalité a émis un avis préventif de non-consommation d’eau qui aura duré neuf jours.