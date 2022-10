Déversement de carburant : l’eau impropre à la consommation à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Vers 8 h ce 19 octobre, un long déversement de carburant sur 13 kilomètres, en plein centre de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, a été signalé par les citoyens. Puisque ce liquide pourrait maintenant se trouver dans le réseau d’aqueduc, la Municipalité a émis un avis de non-consommation de l’eau jusqu’à nouvel ordre.

Le réservoir de carburant d’un camion a commencé à se vider deux kilomètres à l’est de l’intersection de la route 291 et du chemin Taché, jusqu’à l’entrée du lac Saint-François. «Plusieurs citoyens nous ont contactés ce matin en raison d’une odeur de carburant. Nous avons contacté Urgence Environnement pour déclarer l’incident et nous avons aussi demandé l’intervention d’une entreprise de nettoyage après sinistre pour connaître la procédure à suivre», explique l’agente aux communications et au développement de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Anne Laporte. La santé publique du Bas-Saint-Laurent a aussi été avisée de la situation.

Une remorque d’eau embouteillée est présentement en route vers Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et elle sera stationnée au Centre des loisirs au cours des prochaines heures. Des mises à jour sont publiées régulièrement sur les réseaux sociaux de la Municipalité. L'eau sera disponible entre 20 h et 22 h.

Des contenants de 4 litres seront remis gratuitement pour une ou deux personnes et des contenants de 18 litres seront distribués aux groupes de 3 personnes ou plus. Selon la Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, il est toujours possible de tirer la chasse et d'utiliser la douche et le bain, mais l’eau ne doit pas être consommée.

Les citoyennes et citoyens sont invités à réduire leur consommation d’eau potable pour le moment. La Municipalité dit prendre la situation «très au sérieux». La priorité de l'équipe municipale est d'adresser cette urgence rapidement et d'avoir accès à de l'eau potable dès que possible.

Les personnes ayant des questions à ce sujet peuvent contacter la Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup au 418-497-3394.