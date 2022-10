Mérite québécois de la sécurité civile : des partenaires régionaux reçoivent une mention d’honneur 

Des partenaires régionaux qui ont travaillé ensemble à l'amélioration des pratiques en vue de prévenir les incendies dans les tourbières ont reçu un prix «Mention d'honneur» à l’occasion de la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile, tenue au Centre des congrès de Québec, le 18 octobre.

Au cours des dernières années, de nombreux incendies sont survenus dans les tourbières de la région. Dans le but de réduire les conséquences de cet aléa, de nombreux partenaires se sont ainsi associés pour trouver des solutions de prévention et améliorer les processus d'intervention.

On retrouvait autour de la table les services de sécurité incendie de Rivière-du-Loup et de Saint-Antonin, la MRC de Rivière-du-Loup et les producteurs de tourbe de la région, avec l’appui d’une conseillère en santé et sécurité au travail, Christiane Plamondon. La centrale d’appels 911 régionale CAUREQ et la SOPFEU ont également collaboré.

Grâce à cette initiative, instiguée par l'Association des producteurs de tourbe horticole du Québec, mais dont le Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup a pris le leadership, de nombreuses mesures ont été mises en place, dont la conception d'un guide des mesures d'urgence incendie en tourbières, le premier du genre en Amérique du Nord.

Ce guide, qui sert désormais de référence dans d'autres juridictions, y compris dans les provinces des prairies canadiennes, précise le rôle et les responsabilités de chacun lors d'une situation d'urgence et établit des procédures claires et précises. Il permet de préparer les travailleurs à réagir de façon coordonnée et favorise ainsi une limitation des pertes et dommages pour les entreprises en cas de sinistre.

«La Ville de Rivière-du-Loup et son service de sécurité incendie peuvent être fiers. Le partage des enjeux et des expertises a permis de trouver des solutions durables aux incendies de tourbières et de rendre les secteurs environnants plus sécuritaires. La force de ce regroupement rehausse le niveau de préparation, améliore les moyens de prévention et rend plus performants les processus d'intervention en cas d'incendie dans les tourbières. Pour tout cela, je vous dis bravo, et merci de nous aider à rendre le Québec toujours plus sécuritaire», a souligné Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique a décerné cette distinction.

