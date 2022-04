Exercice de simulation en intervention incendie dans une tourbière

L’Association des producteurs de tourbe horticole du Québec (APTHQ) a procédé le 12 avril dernier à une simulation en intervention incendie dans une tourbière lors d’un exercice de table.

Pour une deuxième année consécutive, l’objectif était de bien faire comprendre le rôle et les responsabilités de chacun; mais aussi cette fois de valider si les différentes mesures de prévention préconisées dans les guides de mesures d’urgences s’avèrent efficaces et bien maitrisées par les différents intervenants.

Le scénario établit cette année était le suivant : Un incendie rapporté par un joggeur qui faisait sa course habituelle dans le secteur de Saint-Antonin. Plusieurs scénarios pouvaient être enclenchés pour donner suite à l’alerte et les participants ont pu simuler les différentes étapes d’intervention sur place, de l’appel du citoyen jusqu’à l’extinction finale de l’incendie. Les représentants du Centre d’appel d’urgence des régions de l’Est du Québec (CAUREQ) étaient également sur place, permettant à tous de voir et d’entendre en temps réels la gestion des appels reçus au 9-1-1. De plus, les producteurs pouvaient compter sur la présence de leurs chefs de terrain, afin qu’ils puissent observer la simulation et y apporter leurs commentaires dans une ambiance de collaboration.

Pour cette deuxième édition de l’exercice, une entreprise de l’APTHQ s’est portée volontaire pour jouer le jeu. Il est prévu que chacun des producteurs le désirant puisse participer à un exercice de table similaire chaque année, permettant ainsi de rassembler leurs employés clés et de se mettre à l’épreuve.

MEILLEURES PRATIQUES

En 2018, l’APTHQ a travaillé sur la création d’un guide des mesures d’urgence en tourbière destiné à l’ensemble de ses membres. Profitant d’un désir de concertation des acteurs du milieu dans la MRC de Rivière-du-Loup, un comité de coordination a été mis sur pied en 2020 afin de revoir complètement le guide dans une démarche régionale. Composé de certains des producteurs de tourbe de la région membres de l’APTHQ, soit Berger, Les Tourbes Nirom, Tourbière Réal Michaud et fils inc. et Premier Tech Producteurs et Consommateurs; de la direction générale de l’APTHQ; de l’appui de Mme Christiane Plamondon, consultante en santé et sécurité du travail (Conseillère SST); des représentants des services incendie de Rivière-du-Loup et de Saint Antonin ainsi que de la MRC de Rivière-du-Loup; cette collaboration vise à partager les meilleures pratiques en matière de protection incendie, protéger la ressource lors des interventions et faciliter la coordination des différents intervenants.

APTHQ ET DU CRÉNEAU D’EXCELLENCE TOURBE ET SUBSTRATS

L’Association des producteurs de tourbe horticole du Québec (APTHQ) a pour mission de promouvoir l’industrie de la tourbe horticole, de représenter et de défendre les intérêts des membres, de sensibiliser les producteurs à l’utilisation responsable des tourbières et d’informer le public à propos de cette ressource indispensable en agriculture et en horticulture et qui entre dans la composition de nombreux produits d’utilité courante.

L’APTHQ héberge le Créneau d’excellence Tourbe et substrats. La mission du Créneau est de rassembler les forces vives du secteur de la tourbe horticole afin qu’elles travaillent de concert sur leurs enjeux communs.