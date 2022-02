La Maison l’autnid : la campagne de financement démarre sur les chapeaux de roue

Malgré un froid extrême à l’extérieur, le 14 février s’est avéré une belle journée pour le conseil d’administration de l’organisme La Maison l’autnid de Rivière-du-Loup. Sa présidente, Isabelle Marquis, a annoncé que la campagne de financement a démarré sur les chapeaux de roue avec près de 430 000 $ amassés en contributions sur un objectif de 750 000 $.

Pour Mme Marquis, ces appuis illustrent l’impact de l’initiative dans la région. Le projet de La Maison l’autnid consiste en la conversion de l’ancien presbytère de la paroisse Saint-François-Xavier en résidence pour adultes autistes. «Il s’agit d’un cheminement positif pour un projet imaginé en 2016, qui a nécessité l’engagement de nombreuses ressources pour convaincre les instances du milieu de l’importance de doter notre région d’un milieu de vie adéquat, stimulant, rassurant et sécuritaire pour les adultes autistes présentant un certain degré d’autonomie», a-t-elle souligné.

«Outre quelques détails administratifs et légaux à régler, le processus suit son cours de manière très satisfaisante. Les plans et devis du réaménagement intérieur seront bientôt complétés grâce à l’expertise d’Architecture Daniel Dumont et de la firme d’ingénierie Stantec. Nous lancerons la procédure d’appel d’offres au cours du mois de mars afin de procéder au choix de l’entrepreneur responsable du projet et aux demandes de permis en avril. Nous comptons démarrer les travaux durant le mois de mai pour une livraison envisagée au plus tard en décembre 2022», a expliqué Isabelle Marquis.

LA RÉSIDENCE DORIS-DICKNER

Lors de la conférence de presse, la présidente a également annoncé que la nouvelle résidence pour personnes autistes portera le nom Résidence Doris-Dickner en raison de sa participation financière exceptionnelle au projet. Jusqu’à maintenant, près d’une vingtaine d’autres organisations, entreprises et individus ont accepté de s’associer à cette initiative unique dans la région du Bas-Saint-Laurent pour des sommes allant de 1 000 $ à 50 000 $. La Société d’habitation du Québec est aussi impliquée dans le projet.

De plus, les actions de sollicitation corporative se poursuivront activement au cours des prochaines semaines. Des réponses à plusieurs démarches en cours sont aussi attendues bientôt. Les citoyennes et citoyens de la région peuvent déjà participer en utilisant la plateforme Canadon à l’adresse https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/la-maison-lautnid/. Une campagne de sociofinancement est également en préparation avec le concours de La Ruche Bas-Saint-Laurent et complétera le tableau. Cette offensive sera lancée d’ici le début officiel du printemps.

MISSION ET SERVICES

Le presbytère ainsi transformé comptera huit logements pour les personnes adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme. La résidence évitera de reproduire un cadre institutionnel en proposant un environnement de logement social à cout modique offrant une ambiance familiale et chaleureuse.

La résidence sera dotée d’un centre d’activités de jour en semaine pour les personnes de 21 ans et plus ayant un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle et qui vivent dans leur famille naturelle. Un volet de gardiennage de fin de journée en semaine sera au service des familles naturelles encore actives sur le marché du travail. On offrira aussi un service de répit de fin de semaine aux familles qui ont besoin de souffler un peu, en accueillant leur enfant durant un jour ou deux.

Tous ces aspects de la mission de La Maison l’autnid s’inscrivent en complémentarité du panier de services du réseau régional de la santé et des services sociaux et des organismes communautaires déjà existants dans la région. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent appuie d’ailleurs le projet et fournira notamment une intervenante.