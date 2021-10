Cinq sièges de conseillers municipaux toujours vacants à Saint-Clément

Avec l’approche des élections municipales le 7 novembre prochain, la municipalité de Saint-Clément peine toujours à combler cinq des six sièges de son conseil. Un «manque de motivation de la part des conseillers actuels» serait en cause, selon le maire réélu Éric Bouchard.

En vertu de la loi, la municipalité se doit d’aller en élections partielles vu la situation dans laquelle elle se trouve. «Ce soir, on a une séance de conseil municipal où on va choisir un dimanche dans les quatre prochains mois pour faire un nouveau scrutin. On va donc retourner en appel de candidatures pour s’assurer d’avoir des candidats», a expliqué M. Bouchard. Il souligne d’ailleurs que plusieurs candidats ont hésité à se représenter, mais qu'un manque d’intérêt et un essoufflement professionnel aurait poussé ceux-ci à se désister.

Quoique la majorité des conseillers actuels soient en poste depuis huit ans, le maire réélu sans opposition affirme que la dernière année n’aura pas été facile pour ces derniers. «On a aussi un manque de ressources à la municipalité. On a perdu beaucoup d’employés, ce qui nous a mis beaucoup de travail sur les épaules», a-t-il lancé.

Éric Bouchard se désole de la situation, qui est semblable pour plusieurs municipalités au Québec. «Moi-même, j’ai donné mon nom à la dernière minute lorsque j’ai senti qu’il n’y aurait pas d’autre candidat. J’aurais volontiers laissé ma place à quelqu’un d’autre.»

Le maire soutient toutefois que tout se passe bien dans la municipalité et que celle-ci est en bonne santé financière. Malgré le manque important de candidats au conseil, les projets en place à Saint-Clément vont bon train. «Je ne suis pas inquiet que tous les postes vont être comblés dans le futur.»

De son côté, la municipalité de Saint-Éloi n'a aucun candidat à la mairie jusqu'à présent. La directrice générale, Annie Roussel, a également annoncé que la municipalité devra tenir des élections partielles dans les prochains mois. La date de celles-ci reste à être déterminée par le conseil municipal.