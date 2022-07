L’église de Saint-Paul-de-la-Croix sauvée par deux entrepreneurs de Toronto

Il y avait bien longtemps que les bancs de l’église de Saint-Paul-de-la-Croix n’avaient pas accueilli autant de paroissiens, ce 22 juillet. Dans un ultime effort pour sauver le bâtiment d’un délabrement annoncé, une cinquantaine de personnes ont approuvé unanimement la vente de l’église à Sabahat Qureshi et sa conjointe Irene Chen de Toronto, pour la somme de 501 $.

«On a fait pour le mieux et l’avenir va nous le dire», a lancé avec émotion le président de la Fabrique, Yval Castonguay, à la toute fin de l’assemblée extraordinaire, sous les applaudissements des citoyens réunis à l’église.

Avant d’être officialisée, bien qu’acceptée par les personnes présentes à l'assemblée, cette vente doit encore être approuvée par l’Archevêché de Rimouski. Les deux acquéreurs, qui souhaitent la transformer en résidence secondaire au Bas-Saint-Laurent, s’engagent à respecter cinq conditions principales. Le bâtiment ne peut être démoli. L’aspect extérieur doit être conservé tel quel, à l’exception du clocher, qui doit faire l’objet de quelques réparations. L’église est vendue telle que vue, sans garantie légale. La sacristie sera toujours accessible comme lieu de culte pour une durée de cinq ans. La Fabrique en sera ainsi locataire, pour un montant de 1 $ par année. La localisation du terrain est aux frais de l’acheteur. L’église devra être chauffée en tout temps pour éviter qu’elle ne se détériore.

Mise en vente en février 2022 sur le site immobilier Proprio Direct, l’église de Saint-Paul-de-la-Croix a attiré l’intérêt de 32 acheteurs, tout comme celui des médias. Une fois tous les relevés transmis aux futurs acheteurs, ils se sont tous désistés, refroidis par les 42 000 $ de taxes municipales annuelles rattachées à cette bâtisse et au terrain, évalués à 1,6 M$. Après maintes démarches, Yval Castonguay indique que la Fabrique a réussi à faire diminuer l’évaluation de l’église à 687 000 $, soit une réduction de 67 %.

M. Castonguay souligne que ce n’est pas avec bonheur que la Fabrique de la paroisse de Saint-Paul-de-la-Croix a décidé de vendre son église. Il réitère qu’il n’avait plus d’autre choix, puisque la Fabrique n’avait plus les moyens d’assumer les frais courants d’entretien et de chauffage.

