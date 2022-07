Le Camping plage Pohénégamook avance dans le développement de son camping

Le Centre touristique de la Tête-du-Lac de Pohénégamook a publié un avis aux soumissionnaires dans le journal info dimanche du 13 juillet. Rejoint par téléphone, le directeur au développement du projet camping, Patrick Noël, a confirmé que l’appel d’offres concernant l’aménagement de services et de nouveaux terrains.

L’aménagement de la phase un s’élève à 3,1 M $, dont 1,1 M $ ont été accordés par le ministère du Tourisme. En tout, ce seront 24 nouveaux terrains qui seront mis sur pied sur le site du Camping plage Pohénégamook. Ces derniers auront trois services soit l’eau potable, les égouts et l’électricité. En plus, sur les 80 terrains déjà existants, 50 seront branchés à l’électricité éventuellement.

«Présentement sur le site on n’a pas d’eau potable. Donc on va se trouver à amener l’eau par un branchement à l’aqueduc municipal à tout le site», indique M. Noël. En ce moment, les campeurs doivent se rendre à l’extérieur du camping pour avoir un accès à l’eau potable.

«On va se concentrer à réaliser cette phase-là et on va voir pour la suite, mais oui il y a des projets, ce n’est qu’une première étape», confie le directeur au développement. D’autres phases d’aménagements sont prévues. Parmi elles, des idées de prêt à camper et d’ajout d’autres terrains ont été pensées. Cependant, d’après Patrick Noël, l’ordre dans lequel les prochaines phases seront réalisées reste à voir selon le financement reçu.

Dès la semaine prochaine, une campagne de financement sera lancée par l’organisation afin de trouver des collaborateurs pour la réalisation de ses prochaines phases d’aménagement.

En attendant de constater les plus amples développements du camping, les visiteurs peuvent se rendre à la plage où un nouveau jeu gonflable junior est disponible pour les plus jeunes enfants. Cette année il y aura notamment le retour du «Beach Party» ainsi que des spectacles d’humour pour du plaisir garanti.