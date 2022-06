Projet de Medway : une assemblée citoyenne s’organise 

Le mégaprojet que souhaite réaliser le Groupe Medway sur des terrains de la rue Saint-Louis, au centre-ville de Rivière-du-Loup, ne laisse personne indifférent et des citoyens souhaitent se faire entendre. Une assemblée citoyenne sera organisée sur le sujet le jeudi 9 juin prochain, à 19 h, au Collège Notre-Dame.

C’est eu égard au peu d’informations diffusées par la Ville et le promoteur, et à l’absence de consultations, dans un contexte d’urgence où les citoyens craignent d’être placés devant le fait accompli, que ceux-ci ont décidé de se mobiliser, explique Pierre Landry dans une communication envoyée aux médias ce lundi 6 juin.

«Le but de cette rencontre est de faire le point quant aux informations disponibles et d’amorcer une discussion franche et ouverte avec les citoyens et citoyennes présents», écrit-il.

Il ajoute que plusieurs citoyens se posent des questions quant à la nature de ce projet qui vise l’implantation en plein centre-ville d’un immeuble de condos locatifs et de locaux commerciaux de neuf étages comprenant 400 espaces de stationnement, de même que plusieurs autres en surface.

«Avant que la Ville n’accepte un projet d’une telle envergure, les citoyens de Rivière-du-Loup sont en droit de recevoir de l’information claire et pertinente. Ils ont aussi le droit de s’exprimer et de se questionner face à des impacts définitifs et permanents sur leur centre-ville, en évaluant le pour et le contre», soutient M. Landry.

«Collectivement, ils ont aussi le droit de participer au choix de projets viables. Ce droit des citoyens semble avoir été peu considéré lorsqu’on sait qu’il appert que la Ville de Rivière-du-Loup aurait été au fait de plusieurs aspects du mégaprojet Medway et, ce, depuis plusieurs mois», ajoute-t-il.

Le 1er juin, des avis de demande de démolition d’immeuble ont été placardés sur trois immeubles de la rue St-Louis. Ces avis ont, qui concernent les bâtiments du 27-29, du 31-33 et du 35 rue St-Louis, ont aussi été publiés dans le journal Info Dimanche comme le demande la loi.

Les citoyens qui souhaitent s’opposer aux démolitions peuvent d’ailleurs le faire d’ici le 13 juin prochain. Les demandes peuvent être transmises par la poste, mais elles doivent parvenir aux autorités à cette date au plus tard. Il est aussi possible d’acheminer les demandes par courriel aux soins de la greffière à l’adresse suivante : [email protected]

Rappelons que le 2 juin, après que de nombreux citoyens de la région se soient prononcés sur les demandes de démolition, Medway a envoyé une déclaration aux médias de la région. La direction y mentionne qu’elle souhaite améliorer ses processus de communication avec les citoyens et que des rencontres avec les citoyens concernés seront organisées.