Medway s’engage à rencontrer les résidents du quartier 

Le Groupe Medway, qui souhaite concrétiser un important projet au centre-ville de Rivière-du-Loup, rencontrera les citoyens du secteur de la rue Saint-Louis «afin de mieux connaitre leurs préoccupations, répondre à leurs questions et leur présenter les prochaines étapes du projet».

Dans une déclaration envoyée à Info Dimanche, l’entreprise a réagi aux commentaires qui ont été partagés au cours des dernières heures sur l’évolution du projet. En voici l’intégralité.

«Comme vous le savez, le Groupe Medway a entrepris un important projet au centre-ville de Rivière-du-Loup qui comprendra des condos locatifs ainsi que des espaces commerciaux.



Au cours des derniers jours, le Groupe Medway a déposé une demande auprès de la Ville pour obtenir un permis de démolition. Cette étape était nécessaire afin de permettre la réalisation du projet annoncé qui, nous en sommes convaincus, viendra créer une synergie et répondra à un besoin pour le centre-ville.



Comme cela arrive parfois lors du cheminement d’un projet immobilier, les étapes du projet se sont précipitées au cours des dernières semaines. Le Groupe Medway a bien entendu les commentaires qui ont été partagés au cours des dernières heures et souhaite rassurer les citoyens du quartier. À cet égard, les résidents concernés seront rencontrés très prochainement afin de mieux connaitre leurs préoccupations, répondre à leurs questions et leur présenter les prochaines étapes du projet. Le Groupe Medway souhaite établir un canal de communication direct avec les citoyens concernés et cela sera fait rapidement.



Le Groupe Medway souhaite partager à la population de Rivière-du-Loup qu’il prend l’engagement d’améliorer ses processus de communication pour les phases à venir et qu’il est engagé à livrer un projet qui soit positif et porteur pour l’ensemble de la communauté. »