Piste d’hébertisme au Parc des Chutes : un contrat a été octroyé

Un contrat gré à gré a été conclu entre la Ville de Rivière-du-Loup et la compagnie Créations dans les arbres inc. de Rawdon pour la conception et la fabrication de la piste d’hébertisme au Parc des Chutes. Le projet a été sélectionné lors d’un vote concernant le budget participatif de la Ville en 2021.

À lire aussi » Budget participatif : les Louperivois votent pour le projet d’hébertisme

L’entente prévoit un montant d’un peu plus de 80 000 $ versé à l’entreprise pour «réserver des équipements en vue de la création du parcours», stipule Pascal Tremblay, directeur au service des communications de la Ville de Rivière-du-Loup. Lors de la soumission du projet par Jean-François Lévesque, l’aménagement proposé était la forêt du parc. Cependant, le site final reste à être précisé. «On en est à l’étape de prévoir l’implantation du parcours, qui doit se faire cet automne au plus tard», mentionne M. Tremblay.

Les promoteurs du parcours prévoient des modules de jeux et envisagent d’intégrer une mini-tyrolienne à même la piste d’hébertisme. Le projet ne devrait pas dépasser les 150 000 $, tel qu'annoncé dans le budget participatif. Pour entrer dans les frais, le personnel de la Ville ainsi que le mandataire Parcs Bas-Saint-Laurent vont réaliser une partie des travaux, notamment en ce qui a trait à l’aménagement du site, puis à l’installation des bases et ancrages nécessaires à la réception des modules, selon le directeur.

Le coût total n’est pas encore connu, mais M. Tremblay confirme que l’enveloppe réservée pour le projet ne sera pas dépassée. Les caractéristiques des modules choisis restent aussi à être spécifiées. Il mentionne qu’une sortie publique est prévue pour dévoiler le projet lorsqu’il sera plus précis.