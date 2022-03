Inauguration du garage municipal de Dégelis

La ville de Dégelis a inauguré son nouveau garage municipal, ce 4 mars en après-midi. Les citoyens ont été invités à visiter le nouveau bâtiment qui compte 6 portes de garage. Le maire, Gustave Pelletier, s’est réjoui des nouvelles installations : «Ça nous prenait ça, c’était rendu une nécessité».

Selon M. Pelletier, l’ancienne bâtisse était désuète et n’était utilisée que comme entrepôt. Ainsi, pour respecter les normes de la CNESST, les nouveaux locaux sont plus sécuritaires. Le nouveau garage a notamment une machine pour soulever de lourdes pièces, ce qui évitera aux employés de trop forcer et de se blesser. «Juste pour ça, ça vaut la peine», confie le maire.

Le projet qui a débuté en 2020, sous la gouverne de l’ancien maire Normand Morin, devait initialement se terminer en septembre 2021. Cependant, de légers problèmes avec le branchement de l’électricité ont retardé la livraison du bâtiment.

En plus de Normand Morin, Amélie Dionne, attachée de presse à l’Assemblée nationale du Québec qui représente Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme et responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent ainsi que Tommy Turcotte, attaché de presse de M. Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, étaient présents à l’inauguration. Le projet a été possible grâce à une subvention de plus de 1,8 M $ du ministère des Affaires municipales qui finançait 75 % le nouveau bâtiment. Les coûts du nouveau garage municipal s’élèvent à un peu plus de 2,4 M $.

