Dégelis aura son nouveau garage municipal

Le 19 novembre, le député de la circonscription de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Denis Tardif, a annoncé l’octroi d’une aide financière de 1,8 million de dollars pour la construction d’un nouveau garage municipal à Dégelis.

«Le garage actuel a été construit en 1955. Le nouveau bâtiment offrira un milieu de travail sécuritaire et moderne», a noté M. Tardif. Le projet global s’élève à 2,4 M$, la contribution du gouvernement du Québec représente donc 75 % du cout total.

«J’ai une réunion de chantier demain avec l’entrepreneur Marcel Charest et Fils qui a obtenu le contrat, les travaux vont commencer très prochainement», a mentionné le maire de la Ville de Dégelis, Normand Morin. «Nous avons des problèmes environnementaux avec notre garage actuel et un besoin d’espace additionnel. Nos nouvelles installations permettront aussi de moderniser nos équipements et de tout informatiser», a expliqué M. Morin.

Le nouveau bâtiment, aménagé sur le terrain où se situe l'actuel garage, soit au 193, 1re Rue Ouest, sera d'une superficie d'environ 810 mètres carrés. Il comprendra une aire de garage incluant trois portes et une fosse de réparation mécanique, un espace d'entrepôt muni de quatre portes de garage, une salle mécanique ainsi que des espaces d'entreposage et de rangement. Également, le projet inclut une mezzanine qui logera une salle de repos, d'autres espaces de rangement et un bureau.

Le maire de Dégelis a remercié le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata et le gouvernement du Québec pour son appui. «Je réitère l’engagement de mon gouvernement dans la relance économique. Ce projet est un moyen de stimuler notre économie locale», a pour sa part souligné M. Tardif.