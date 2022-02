Le comité organisateur de Dégelis en fête déplore la décision du Festival country de Saint-Antonin

L’équipe de bénévoles du festival d’été «Dégelis en fête»déplore le manque de communication de l’organisation du Festival Country de Saint-Antonin qui a choisi de déplacer son festival le premier weekend de juillet. Rappelons que Dégelis tient son évènement équestre de gymkhana à cette période de l'année depuis juillet 2009.

«Dégelis en Fête est un incontournable et je comprends les organisateurs d'être déçus. Je sais que ce sont des gens de coeur et engagés dans leur région. Même l'an dernier, en pandémie, ils ont permis à nos jeunes de se développer dans leur sport, à nos plus vieux de se dépasser et de rassembler tous les compétiteurs de l'Est du Québec. Nous serons présents pour vous faire vivre l'expérience western et nous avons hâte de vous revoir gens du Témis pour l'édition 2022», déclare Sandra Soucy, présidente de l’Association Équestre de Gymkhana de l’Est du Québec, association mandatée par le comité organisateur de Dégelis en fête pour la mise en œuvre de son événement gymkhana. L’équipe de bénévoles poursuit ses activités en 2022 et espère que les cavaliers et spectateurs seront au rendez-vous.

Rappelons que Dégelis organise l’événement équestre depuis maintenant 13 ans. En 2018, le Festival Western de Dégelis devenait Degelis en fête, pour ainsi ajouter au traditionnel gymkhana d’autres activités telles que le rodéo de camion, tournoi de volley-ball, activités sous le chapiteau et animation pour toute la famille. Du 30 juin au 3 juillet 2022, les festivités prendront un air de grandes retrouvailles, puisque l’annonce de la santé publique des derniers jours porte à croire que le comité organisateur pourra tenir une édition traditionnelle.