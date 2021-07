Caserne incendie : le règlement d’emprunt de 9,6 M$ est approuvé par les citoyens de Rivière-du-Loup

Le règlement d’emprunt de 9,6 M$ devant permettre la construction d’une nouvelle caserne incendie à l’angle des rues Témiscouata et des Cheminots dans le quartier Saint-Ludger à Rivière-du-Loup est considéré comme adopté par les personnes habiles à voter, le processus de signature de registre s’étant terminé le 22 juillet.

Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 1 306. Au total, deux personnes se sont opposées à l’adoption de ce règlement d’emprunt. Il est donc réputé approuvé. Le conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup n’a pas encore pris acte en plénier du résultat concernant la demande de scrutin référendaire. Les élus seront appelés à se prononcer sur cette question lors d’une prochaine séance du conseil municipal qui est prévue le 23 aout ou encore le 7 septembre, avant le déclenchement des élections municipales au Québec.

Lest travaux de construction de la nouvelle doivent commencer avant le 31 décembre 2021 pour que la Ville de Rivière-du-Loup puisse utiliser la subvention gouvernementale de 3,2 M$ qui lui a été accordée dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Trois règlements d’emprunt totalisant près de 11 M$ ont ainsi été présentés afin de couvrir les couts du projet.

Rappelons que les couts de construction de cette infrastructure sont évalués à environ 10,6 M$. En quelques mois seulement, le cout du projet est passé de 8,3 M$ à 10,6 M$, une hausse de 2,2 M$. L’augmentation des prix des matériaux de construction a fait grimper la facture d’environ 943 000 $, expliquait le directeur général de la Ville de Rivière-du-Loup, Denis Lagacé, en juin dernier. De plus, un montant de 500 000 $ devra être investi puisque la capacité portante du terrain est jugée insuffisante. Une partie du terrain de la future caserne est contaminée par des hydrocarbures, forçant une autre dépense de 150 000 $. Un montant de 275 000 $ a aussi été ajouté aux frais des honoraires professionnels liés à l’augmentation des couts de ce projet.

