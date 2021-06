Recrutement de responsables en services de garde : 9 candidatures reçues à Rivière-du-Loup

Le CPE de Rivière-du-Loup a reçu au cours du dernier mois neuf candidatures de personnes intéressées à ouvrir un service de garde en milieu familial à la suite de son offensive comprenant divers incitatifs financiers lancée le 26 avril en collaboration avec la Ville de Rivière-du-Loup.

L’une des candidates pourrait même obtenir son accréditation dès la mi-juin, si tout se déroule comme prévu. Les ouvertures de services de garde en milieu familial auront lieu graduellement au cours des prochaines semaines et certaines sont attendues en septembre. «Il faut que les personnes qui veulent devenir responsables en service de garde aient terminé la formation de 45 heures avant l’ouverture», précise la directrice du CPE de Rivière-du-Loup, Marie-Claude Desbiens. Chaque candidate la complète dans le délai qui lui convient.

L’offensive de la Ville de Rivière-du-Loup visait le recrutement de 15 nouvelles responsables en service de garde en milieu familial, pour une aide financière globale de 15 000 $. Des places sont donc encore disponibles auprès du CPE de Rivière-du-Loup.

Mme Desbiens estime que les aides financières supplémentaires annoncées par le ministère de la Famille du Québec le 3 juin inciteront davantage de candidates à se lancer et à suivre les formations nécessaires.

L’initiative de la Ville de Rivière-du-Loup et du CPE implique aussi le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup et la Société d’aide au développement des collectivités de la MRC de Rivière-du-Loup. Elle permet d’offrir les formations nécessaires gratuitement et de fournir une trousse de démarrage aux personnes intéressées. Le kit de départ offert par ce projet représente une économie d’environ 500 $ de frais.

Plus de 500 enfants sont inscrits sur la liste d’attente de la Place 0-5 ans dans la MRC de Rivière-du-Loup et environ 130 naissances sont à venir. Tous les milieux familiaux accrédités affichent présentement complets au CPE de Rivière-du-Loup.

Les personnes intéressées à devenir responsables en services de garde éducatifs accrédités par le CPE de Rivière-du-Loup peuvent communiquer avec Thérèse Dubé au 418-862-7553, poste 103 ou par courriel à [email protected]

ANNONCE GOUVERNEMENTALE

Québec a annoncé le 3 juin un investissement total de 200 M$ au cours des cinq prochaines années pour relancer les services de garde en milieu familial. Un montant forfaitaire de 3 500 $ sera offert aux personnes qui veulent devenir RSG. Elles devront avoir déposé une demande de reconnaissance et s’engager à offrir le service pendant au moins un an. Le montant offert leur permettra de faire l’achat d’équipements, notamment. De plus, un soutien financier pouvant atteindre 6 000 $ sera offert aux RSG comptant neuf places. Il leur permettra de compenser les dépenses additionnelles liées entre autres à l’embauche d’une personne assistante.

Un montant forfaitaire annuel de 3 000 $ sera aussi versé pendant les deux prochaines années aux RSG ayant maintenu au moins six places subventionnées durant une année complète d’ouverture. De plus, les enfants de la RSG ou de son assistante qui sont âgés de 9 ans et moins et qui fréquentent l’école n’ont plus besoin d’être comptabilisés dans le ratio lorsqu’ils vont à l’école ou qu’ils participent à une activités estivale.