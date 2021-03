Développement immobilier : des citoyens louperivois demandent un référendum

Un total de 22 signatures de registre ont été recueillies concernant le projet de construction d’un ensemble immobilier situé au 59, rue St-Henri à Rivière-du-Loup. Vingt signatures étaient nécessaires pour demander la tenue d’un scrutin référendaire.

Lors de la séance publique du conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup du 15 mars, la mairesse Sylvie Vignet a indiqué qu’une décision finale sera rendue le 29 mars prochain dans ce dossier. «Pour le moment, on prend acte du nombre de signatures et on aura des discussions à ce sujet», a-t-elle commenté. La Ville devra décider au cours des prochains jours si elle retire le règlement devant faire l’objet d’un référendum ou encore si elle va de l’avant avec le processus référendaire.

Ce projet du promoteur Denis D’Auteuil comprend la construction de vingt logements dont huit condos et deux locaux commerciaux dans le quartier Saint-François sur des terrains situés entre les rues Saint-Henri, de Chauffailles et Mère-Anthier. Il a été présenté à la population louperivoise le 18 janvier 2021 lors d'une assemblée de consultation publique.

Des citoyens qui ont manifesté leur désaccord craignaient que les quatre bâtiments ne s’intègrent pas adéquatement dans le paysage immobilier et le viennent menacer la quiétude et l’unanimité du quartier. Ils s’inquiètent d’une hausse de l’achalandage causée par la fréquentation future des deux locaux commerciaux. Les opposants ont aussi rappelé que l’ensemble immobilier comprenait de nombreux éléments hors normes et des irrégularités concernant la hauteur des bâtiments, le nombre de logements maximum et l’enclavement des lots.

En novembre 2020, le comité consultatif d’urbanisme avait déposé une «recommandation unanime favorable», sous certaines conditions au conseil municipal après avoir analysé le dossier. Les nouvelles constructions permettraient de densifier ce secteur qui est situé près des centres de services, des équipements publics et des autoroutes.

