Projet d’un nouvel ensemble immobilier à Rivière-du-Loup

Plusieurs nouveaux logements et même deux locaux commerciaux pourraient s’ajouter au paysage immobilier du quartier Saint-François de Rivière-du-Loup, au cours des prochains mois ou des prochaines années. Un promoteur travaille actuellement à la réalisation d’un projet important qui serait réalisé sur des terrains situés entre les rues Saint-Henri, de Chauffailles et Mère-Anthier.

Ce projet privé permettrait à terme la construction d’un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments sur quatre terrains adjacents. Il comprend l’aménagement d’un total de vingt logements modernes, dont huit condos et deux locaux commerciaux pour des activités de type «services professionnels».

Érigés par phases, les bâtiments de 9 à 11 mètres de hauteur proposeraient des logements standards 4 ½, de même que des logements locatifs à court et moyen terme plus petits. Le projet inclut aussi des bâtiments accessoires et des servitudes d’accès pour les allées de circulation et de stationnements.

OPPOSITION

Le lundi 18 janvier, les tenants et aboutissants du projet du promoteur Denis D’Auteuil ont été présentés virtuellement à la population dans le cadre d’une assemblée de consultation publique. Les élus ont aussi adopté, en fin de séance, un deuxième projet de résolution à son égard, du moment qu’il respecte certaines conditions établies.

Cependant, le développement de cet ensemble immobilier ne fait pas l’unanimité dans le secteur résidentiel ou on souhaite le réaliser. Lundi, le commentaire d’une résidente s’y opposant s’est ajouté à cinq autres commentaires négatifs reçus dans le cadre d’une consultation publique écrite tenue entre le 23 décembre et le 18 janvier.

Au cours de celle-ci, des citoyens du secteur visé - des résidents des rues Saint-Henri et de Chauffailles - ont partagé leurs inquiétudes et leurs craintes devant l’arrivée possible de l’ensemble immobilier.

Plusieurs propriétaires craignent que les quatre bâtiments, dont l’un accueillera des locaux commerciaux, ne s’intègrent pas dans le paysage immobilier et qu’ils viennent menacer la quiétude du quartier. Ils font également remarquer que ce projet causera l’avènement d’une quarantaine de nouvelles voitures circulant dans un quartier restreint où plusieurs personnes circulent régulièrement à pied, dont des enfants et des personnes âgées.

Tous les citoyens ont aussi martelé leur désaccord en rappelant que le projet contient plusieurs «éléments hors-normes» et des irrégularités concernant, entre autres, la hauteur des bâtiments, le nombre maximum de logements et l’enclavement d’un des lots.

DEMANDER UN RÉFÉRENDUM

Il faut mentionner que le projet n’a pas encore reçu le feu vert complet des élus du conseil municipal louperivois, ni d’ailleurs de la MRC de Rivière-du-Loup, c’est-à-dire que les citoyens du secteur peuvent toujours s’y opposer officiellement.

Dans l’édition du mercredi 20 janvier du journal Info Dimanche, un avis public sera publié afin d’inviter les gens souhaitant s’opposer à ce «projet particulier» à déposer une demande de participation à un référendum sur la question. Pour ce faire, ils doivent communiquer avec le Service du greffe et des affaires juridiques.

Les citoyens concernés ont jusqu’au 4 février pour transmettre leur demande. Par la suite, à la séance du conseil municipal du 8 février, les membres du conseil municipal décideront, selon le nombre de demandes reçues, s’ils vont de l’avant avec le projet ou s’ils enclenchent le processus référendaire.