Tourisme Bas-Saint-Laurent a accordé 62 555 $ à 14 projets touristiques

Au cours de la dernière année financière, Tourisme Bas-Saint-Laurent a soutenu 14 projets de développement touristique dans le cadre de son Programme d’optimisation de partenariats en tourisme (POPIR), soit un total de 62 555 $ accordé sous forme d’aides financières non remboursables.

Ces projets totalisent des investissements de 1 106 657 $ dans le milieu. Ces sommes s’ajoutent à celles investies dans le cadre de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT), un programme d’aide financière en collaboration avec le ministère du Tourisme du Québec. Dans la dernière année, 30 projets ont reçu un soutien financier de l’EPRTNT pour un total de 1 134 106 $ générant des investissements de 14 844 553 $ dans le milieu.

«Nos programmes d’aide financière ont un effet de levier déterminant pour le développement touristique de notre région. Ce sont 44 projets qui ont été soutenus dans la dernière année, ce qui représente des retombées dans notre milieu de près de 16 M$. Toutes ces initiatives démontrent le dynamisme de notre industrie, elles contribuent à rendre notre région attractive et à offrir une expérience distinctive aux visiteurs», exprime Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Parmi les projets soutenus dans la région, on retrouve: la Traverse de Témiscouata qui a reçu un montant de 4 267 $ pour la création d’un nouveau site web touristique; le Comité de développement de Saint-Mathieu-de-Rioux, qui a obtenu un montant de 2 000 $ pour une étude de potentiel de développement touristique du golf; Super Karting de Rivière-du-Loup, qui a reçu 5 000 $ pour la Coupe de ville du Québec; le Beaulieu culturel du Témiscouata a mis la main sur un financement de 5 000 $ pour la suite du projet «Marie Blanc, une histoire du Témiscouata»; la Ville de Pohénégamook a obtenu un soutien de 5 000 $ pour une étude d’opportunité de développement quatre saisons, Rivière-du-Loup en spectacles a reçu un montant de 5 000 $ pour procéder à la relance du théâtre d’été; la Corporation sentier Rivière-du-Loup/Témiscouata a obtenu une somme de 5 000 $ pour l’étude et les plans préparatoire de la relocalisation de la traverse du chemin Taché et le remplacement d’un ponceau à Saint-Louis-du-Ha! Ha! et à Saint-Honoré-de-Témiscouata.