Ouverture des soumissions pour le projet d'agrandissement de la bibliothèque Françoise-Bédard

La Ville de Rivière-du-Loup a ouvert le 18 février les soumissions reçues pour l'agrandissement et le réaménagement de la bibliothèque Françoise-Bédard. Trois entreprises ont transmis leurs propositions, il s'agit de Construction Béton 4 Saisons, Construction Citadelle inc. et Construction Marcel Charest et fils inc.

Les élus de la Ville de Rivière-du-Loup devront analyser ces offres lors de la prochaine réunion en plénier prévue le 8 mars. La décision devra ensuite être entérinée lors d'une prochaine séance publique du conseil municipal. En janvier dernier, la Ville de Rivière-du-Loup a adopté un règlement d'emprunt de 8,3 M$ pour ce projet.

Cette somme comprend tous les couts des travaux à effectuer à la bibliothèque municipale et à la salle de spectacles Bon-Pasteur, les frais liés au déménagement, à la relocalisation temporaire, à l’ameublement et aux expertises professionnelles. Les intérêts sur l’emprunt et les frais de contingence en font aussi partie.

Le concept gagnant du concours d’architecture lié à l’agrandissement de la Bibliothèque Françoise-Bédard, élaboré par le Groupe A / Annexe U, conjointement avec la firme d’ingénierie LGT, avait été présenté à la population en novembre 2019. Le projet était alors évalué à 6 M$, avec des contributions gouvernementales totalisant 3,2 M$ dans le cadre du Fonds chantier Canada-Québec.

L’agrandissement de la bibliothèque comprend aussi l’amélioration du système de ventilation et de climatisation dans la salle de spectacles Bon-Pasteur de la Maison de la culture, ainsi qu’une mise à niveau des loges. L'échéancier sera précisé avec l'entrepreneur retenu par la Ville de Rivière-du-Loup.

