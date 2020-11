Accident à Cacouna : campagne de financement pour la famille de Stéphanie Boutot

Des proches de la mère de famille de L'Isle-Verte Stéphanie Boutot, qui a perdu la vie le 23 novembre dans un accident impliquant une déneigeuse sur la route 132 à Cacouna, ont lancé des campagnes de sociofinancement pour soutenir son mari et ses jeunes enfants.

Déjà plus de 24 000 $ au total ont été amassés sur la plateforme GoFundMe. Toute la communauté de L'Isle-Verte et de Cacouna a été grandement touchée par cette histoire tragique. Stéphanie Boutot était connue en raison de ses nombreuses implications et de son poste d'enseignante à l'école secondaire de Rivière-du-Loup.

La responsable des communications de GoFundMe, Stéphanie Princivil, affirme que l'entreprise «travaille avec les organisateurs de la campagne de sociofinancement pour nous assurer que tous les fonds seront versés en tout sécurité à la famille».

Il est possible de faire un don à ces campagnes de sociofinancement en cliquant ici : https://www.gofundme.com/f/famille-stephanie-boutot ou https://gf.me/u/y93sav

