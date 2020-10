Denis Tardif rend hommage à l’entreprise Les savons Kimi à l’Assemblée nationale

Le député de Témiscouata-Rivière-du-Loup Denis Tardif a profité de sa tribune à l’Assemblée nationale afin de souligner l’engagement de l’entrepreneure Sylvianne Paré, fondatrice de l’entreprise Les savons Kimi, la semaine dernière, à Québec.

Profitant de la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales, M. Tardif a expliqué, devant ses collègues député.es, la détermination de la femme d’affaires qui a lancé la savonnerie artisanale afin de créer un milieu de travail pour sa fille Kim, qui est atteinte d'une déficience intellectuelle lourde.

«Mme Paré, vous êtes une référence pour ce que vous faites chaque jour depuis plus de 21 ans et pour améliorer la qualité de vie de votre fille Kim. Vous lui avez offert beaucoup plus qu’un emploi, vous lui avez donné l’envie d’entreprendre et de construire. Continuez et merci beaucoup d’être là avec nous», a-t-il déclaré.

Fondée en 2016, l’entreprise Les savons Kimi, qui a pignon sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, produit une dizaine de produits cosmétiques différents. En avril, elle avait également accentué la fabrication de nettoyant à mains pour répondre à la demande en lien avec la COVID-19.